Каллас заявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии

Tекст: Вера Басилая

Каллас заявила, что у большинства стран Евросоюза есть общее настроение ввести санкции против Грузии. По ее словам, 26 стран поддерживают подобные меры, но одна страна блокирует их принятие, передает РИА «Новости».

Каллас отметила: «Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить – да, общее настроение есть». Она пояснила, что когда речь заходила о санкциях против тех, кто действует против оппозиции или свободных СМИ, аналогичная поддержка уже проявлялась. Каллас также подчеркнула, что не может прогнозировать, приведут ли последние события к изменениям в позиции Евросоюза.

Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после принятия в мае 2024 года грузинским парламентом закона об иноагентах.

Политика грузинских властей была неоднократно подвергнута критике странами ЕС, которые обвинили Тбилиси в откате от демократических принципов и использовании антизападной риторики.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса начала переговоров с Евросоюзом до 2028 года.