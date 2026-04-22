  Словакия отказалась поддержать санкции против России до открытия «Дружбы»
    Япония изменила мировой рынок оружия за один день
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Юшков рассказал о последствиях остановки поставок нефти по «Дружбе» в Германию
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Предатель Климов рассказал об опасности побега к ВСУ
    22 апреля 2026, 03:26 • Новости дня

    МИД: Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом планов НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам Грушко, Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом угроз, связанных с увеличением ядерного потенциала НАТО, а также с действиями Британии и Франции в этой области, передает РИА «Новости» .

    «Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания», – подчеркнул Грушко.

    Дипломат отметил, что бесконтрольное наращивание натовских ядерных возможностей требует от России «тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании». Он указал, что и Британия, и Франция объявили о расширении своих ядерных программ под антироссийскими лозунгами, а французская ядерная риторика и практические действия прямо направлены против России.

    В своем мартовском выступлении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна ужесточит ядерную доктрину из-за новых угроз. Макрон поручил увеличить арсенал и рассмотреть распространение ядерной стратегии на всю Европу, подчеркнув при этом сохранение французского суверенитета. Уже восемь стран выразили готовность участвовать в совместных французских ядерных учениях.

    Кроме того, Макрон сообщил, что рабочие группы Франции и Польши в ближайшие недели обсудят детали сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая обмен информацией, совместные учения и, возможно, развертывание сил. Высказывания и шаги Парижа происходят на фоне масштабной милитаризации Европы, что вызывает у России серьезную обеспокоенность.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    20 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский ракетный комплекс «Искандер-К» представляет собой серьезную угрозу для тыловых объектов стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, несмотря на популярность «Искандера-М», оснащенного баллистическими ракетами, именно версия с крылатыми ракетами способна нанести больший урон инфраструктуре альянса в случае крупномасштабного конфликта, передает РИА «Новости».

    «И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическими ракетами, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее», – говорится в публикации. Издание отмечает, что среди ключевых преимуществ «Искандера-К» – увеличенная дальность, низкая заметность и способность преодолевать современные системы ПВО.

    В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты «Искандера-К» летят медленнее, но их сложнее обнаружить и отследить. Они способны маневрировать на малой высоте, используя рельеф местности, что делает их перехват крайне затруднительным.

    Military Watch Magazine также обращает внимание, что из-за продолжающегося конфликта на Украине возможности ПВО стран-членов НАТО заметно сократились. Большое количество зенитных ракет, радиолокационных станций и командных пунктов было передано ВСУ, что истощило запасы альянса. Аналогичные проблемы, по данным издания, наблюдаются и у США, где комплексы ПВО были задействованы против Ирана.

    Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители шести стран НАТО были подняты для сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России.

    Истребители шести государств НАТО были подняты для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    В публикации отмечается, что французские истребители Rafale вылетели с литовской авиабазы и присоединились к самолетам из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Все эти страны задействовали свои боевые машины, чтобы наблюдать за российским полетом.

    По данным Минобороны России, полет Ту-22м3 проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря и был плановым. В ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

    Продолжительность этого воздушного патрулирования превысила пять часов.

    Министерство обороны России назвало подобные вылеты регулярной практикой для поддержания боевой выучки экипажей.

    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике

    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Операция Североатлантического альянса на Балтике «Балтийский часовой» направлена на ограничение российских грузоперевозок и контроль над международными транспортными маршрутами, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что в акватории находится группировка объединенных военно-морских сил НАТО, передает РИА «Новости».

    «В январе 2025 года была запущена операция альянса «Балтийский часовой», истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», – заявил Грушко.

    Дипломат также отметил, что активность сил НАТО в акватории Балтийского моря формирует серьезные угрозы для международного судоходства и экономической деятельности. В данном контексте принимаются решения о размещении дополнительной военной инфраструктуры и контингента на острове Готланд в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко указывал, что Североатлантический альянс активно рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее перспективное направление для возможного военного столкновения с российской стороной.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    21 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция замораживает расходы на сумму 6 млрд евро в этом году из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

    «На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

    Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

    Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

    Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

    Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

    Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    20 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Маск проигнорировал вызов на допрос в прокуратуру Парижа

    Маск и руководство соцсети X не явились на допрос к французским следователям

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск не явился к французским следователям для дачи показаний по резонансному делу о генерации нейросетью Grok откровенных дипфейков.

    Владелец социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) не приехал во Францию для дачи показаний в рамках расследования, передает РИА «Новости». Следователи также ожидали бывшего гендиректора компании Линду Яккарино и других сотрудников, однако к полудню никто из них не появился.

    «Миллиардер Илон Маск, владелец нескольких компаний, в том числе Tesla и X, не явился на вызов французских судебных органов в рамках добровольного допроса утром 20 апреля», – цитирует издание Canard Enchaine материалы дела.

    Отдел по борьбе с киберпреступностью провел обыски во французских офисах платформы еще в феврале. Само уголовное разбирательство, начатое в 2025 году, было расширено из-за создания чат-ботом Grok дипфейков сексуализированного характера.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение бизнесмена, назвав местную судебную систему приспешником тиранического Евросоюза. Ранее Минюст США отказался содействовать Парижу в этом деле, сочтя его попыткой контролировать свободу слова и политически мотивированным преследованием.

    Ранее Минюст США отказался помогать Франции в расследовании против Маска.

    Французская прокуратура на прошлой неделе направила Илону Маску и Линде Яккарино повестки на допрос по делу о дипфейках.

    Утром в понедельник Дуров заявлял, что во Франции против него выдвинули более десяти обвинений

    20 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    МИД: Россия учтет планы Франции по ЯО при обновлении списка военных целей

    Tекст: Антон Антонов

    При обновлении министерством обороны России списка приоритетных целей на случай конфликта будет принято во внимание намерение Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», – приводит сова Грушко РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал значительные изменения ядерной доктрины страны. Сообщалось, что Париж запланировал использовать французский арсенал для защиты всей Европы. Европейские правительства, особенно в Берлине и Варшаве, все активнее рассматривают возможность того, что Франция с крупнейшим на Западе ядерным потенциалом может взять на себя более значимую роль в обеспечении безопасности континента.

    20 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    В МИД назвали политику Запада по сдерживанию России и КНР главной угрозой миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основную угрозу международному миру и безопасности составляет политика западных стран, направленная на сдерживание России, Китая и других государств, заявил замглавы МИД Евгений Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России», который проходит в Национальном центре «Россия».

    «Основную угрозу международному миру и безопасности, по нашему убеждению, представляет политика Запада, направленная на сдерживание России, Китая и других центров нарождающегося многополярного мира», – заявил Иванов, передает ТАСС.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сдерживание Китая со стороны США обречено на провал.

    Газета Financial Times сообщала о планах НАТО усилить сдерживание России.

    21 апреля 2026, 08:19 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Запад готовит население Европы к войне с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские власти морально готовят население к войне с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.

    Европейские власти ведут моральную подготовку населения к возможной войне с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    В материале издания отмечается: «Растущая ненависть к России – лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией».

    Издание отмечает, что Евросоюз сознательно подталкивает Киев к продолжению военных действий против России, несмотря на риски тяжелых последствий для украинского народа. По мнению L'AntiDiplomatico, киевские власти готовы выполнять любые указания западных партнеров, даже если это приведет к катастрофе для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о фактической подготовке Европы к полномасштабному конфликту с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал об открытых намерениях лидеров стран НАТО начать вооруженное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил факт постоянного подстрекательства Киева европейскими государствами к продолжению боевых действий.

    21 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Филиппо возмутился планами Франции выделить Украине 17 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей внутри страны.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство планами Парижа выделить Украине 17 млрд евро, передает ТАСС.

    Политик отметил, что французы сейчас терпят значительные убытки, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке.

    «Правительство Макрона планирует попросить французский народ о «дополнительных жертвах на сумму от четырех до шести млрд евро» под предлогом войны в Иране! – возмутился Филиппо. – И при этом в то же самое время то же самое правительство готовится выписать чек в три раза больше – на 17 млрд евро – для Украины».

    Ранее Венгрия заблокировала окончательное решение Евросоюза о выделении Киеву кредита на сумму 90 млрд евро, что привело к серьезным разногласиям между Будапештом и Брюсселем. Вопрос разблокирования этого решения будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое пройдет в Люксембурге 21 апреля. Отмечается, что из указанной суммы 17 млрд евро планирует выделить Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал вето Виктора Орбана на кредит для Киева пощечиной Эммануэлю Макрону.

    Ранее Венгрия пригрозила заблокировать выделение Евросоюзом нового транша Украине на 90 млрд евро.

    До этого французский политик призвал власти страны перестать выписывать чеки украинскому правительству.

    20 апреля 2026, 10:09 • Новости дня
    Шведский самолет провел разведку у границы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR рано утром в понедельник начал полет вдоль российской границы от Финского залива на север, следует из полетных данных.

    Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR с раннего утра понедельника выполняет полет вдоль границы России и Финляндии, передает РИА «Новости».

    Согласно данным о полетах, самолет вылетел с авиабазы, расположенной неподалеку от финского города Тампере, и направился к Финскому заливу. После выхода в район, примыкающий к российской границе, самолет изменил курс на север.

    Летательный аппарат Saab 340B ISR способен осуществлять разведку на расстоянии до 400 км. Отмечается, что этот же самолет совершал аналогичный разведывательный маршрут вдоль российской границы на прошлой неделе.

    Также сообщается, что с той же авиабазы в Финляндии регулярно выполняет разведывательные полеты к границам России еще один самолет шведских ВВС – Gulfstream IV. Подчеркивается, что такого рода активности со стороны Швеции и стран НАТО стали регулярными и участились в последние годы.

    Власти России отмечают, что НАТО усиливает военное присутствие у западных границ и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военной активности альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет ВВС Швеции совершил разведывательный полет вдоль границы России и Финляндии.

    До этого шведский борт Gulfstream IV выполнил три пролета в направлении Выборга и Петербурга.

    Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о регулярной разведывательной деятельности военного блока.

    21 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Дуров предупредил Францию о последствиях взлома зашифрованных чатов
    @ IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки французских властей получить контроль над личной перепиской граждан спровоцируют беспрецедентные кражи персональной информации миллионов пользователей, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    «Французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов подверглось хакерской атаке – произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 млн человек», – указал Дуров, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Париж добьется желаемого и получит ключи от зашифрованных сообщений, а также к цифровым ID, то будущие потери информации окажутся значительно страшнее.

    В прошлом году Дуров опровергал факты раскрытия личных сообщений пользователей в Telegram.

    В апреле Дуров заявлял, что французские власти выдвинули против него обвинения, за каждое из которых предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

    20 апреля 2026, 05:45 • Новости дня
    Партия Саркози определилась с кандидатом на выборах президента Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Французская партия «Республиканцы», первым лидером которой был Николя Саркози, официально выдвинула своего нынешнего лидера Брюно Ретайо кандидатом на президентских выборах 2027 года, говорится в заявлении политического объединения.

    «Брюно Ретайо подавляющим большинством голосов назначен кандидатом от «Республиканцев» на президентских выборах», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Внутрипартийное голосование охватило 60,01% от общего числа членов организации. За кандидатуру экс-главы МВД Ретайо проголосовали 73,8% участников, если не учитывать пустые бюллетени, остальные высказались за проведение праймериз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, популярность Брюно Ретайо выросла после победы на выборах главы партии «Республиканцы». Участие экс-главы МВД в президентской гонке может снизить поддержку кандидата от партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы до 35%.

    Выборы президента Франции пройдут в апреле 2027 года, при этом действующий глава государства Эммануэль Макрон баллотироваться не сможет.

    21 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил о стремлении Европы к ядерной милитаризации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Вероятная подготовка Парижа и Варшавы к отработке применения ядерного оружия вызывает обеспокоенность Москвы, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию журналистам.

    «Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах, но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации, с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие. Ранее экс-президент Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией для включения страны в программу ядерного зонтика. В свою очередь милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

