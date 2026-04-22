МИД: Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом планов НАТО

МИД: Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом планов Британии и Франции

Tекст: Вера Басилая

По словам Грушко, Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом угроз, связанных с увеличением ядерного потенциала НАТО, а также с действиями Британии и Франции в этой области, передает РИА «Новости» .

«Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания», – подчеркнул Грушко.

Дипломат отметил, что бесконтрольное наращивание натовских ядерных возможностей требует от России «тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании». Он указал, что и Британия, и Франция объявили о расширении своих ядерных программ под антироссийскими лозунгами, а французская ядерная риторика и практические действия прямо направлены против России.

В своем мартовском выступлении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна ужесточит ядерную доктрину из-за новых угроз. Макрон поручил увеличить арсенал и рассмотреть распространение ядерной стратегии на всю Европу, подчеркнув при этом сохранение французского суверенитета. Уже восемь стран выразили готовность участвовать в совместных французских ядерных учениях.

Кроме того, Макрон сообщил, что рабочие группы Франции и Польши в ближайшие недели обсудят детали сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая обмен информацией, совместные учения и, возможно, развертывание сил. Высказывания и шаги Парижа происходят на фоне масштабной милитаризации Европы, что вызывает у России серьезную обеспокоенность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала.