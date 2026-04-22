Уехавшая из Ливана врач рассказала об уничтоженных при бомбежках клиниках

Tекст: Вера Басилая

Гражданка России Мадлен, которая работала стоматологом в Ливане, рассказала журналистам о тяжелой ситуации с медицинской инфраструктурой после израильских ударов. По ее словам, сейчас многие стоматологи вынуждены прекратить работу, поскольку их клиники были уничтожены взрывами, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Израиль в 90% случаев сообщает о планируемых ударах, но иногда бомбы падают неожиданно, что приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению домов. «Поэтому может попасть в любой дом. Ты сидишь, над тобой два этажа их ударят. Там нет подвалов, полагались на Бога», – отметила Мадлен.

Мать Мадлен добавила, что российское посольство информировало их о возможности эвакуироваться в Россию. Она отметила, что в Ливане сейчас неспокойно, люди переживают, но сохраняют надежду на улучшение ситуации.

Ранее спецборт МЧС доставил в Москву 73 гражданина России, включая беременную женщину и 33 детей. Вместе с россиянами в Москву прилетели две кошки.