Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа в Ливане

Tекст: Вера Басилая

Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

«Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

Ранее в ливанских СМИ были опубликованы фотографии разрушения статуи.

Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.