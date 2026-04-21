Путин наградил Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении композитора Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В указе отмечается, что Дунаевский удостоен государственной награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Композитор занимает должность художественного руководителя «Московской областной филармонии».
Максим Дунаевский известен как автор музыки к десяткам популярных кинофильмов и спектаклей, его творчество пользуется широкой известностью и признанием в России.
Ранее Путин наградил актера и директора Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».