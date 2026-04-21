Цена нефти Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила 101 доллар за баррель

Tекст: Вера Басилая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 13 апреля 2026 года превысила 101 доллар за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 22:42 по московскому времени, нефть Brent подорожала на 2,05% и достигла стоимости 100 долларов 50 центов за баррель.

К 22:52 по московскому времени Brent ускорила рост и торговалась уже на уровне 101 доллар 2 копейки за баррель, что на 2,58% выше предыдущих показателей.

Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года выросли на 2,83% до отметки 92 доллара 21 копейку за баррель.

В конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.