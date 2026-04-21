CNN: Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на совещание в Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. Это произошло на фоне сообщений о том, что запланированный визит Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном был отложен.

Как ранее писала газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, переговоры в Исламабаде были перенесены на неопределенный срок из-за отсутствия реакции со стороны Тегерана на предложения Вашингтона. При этом поездка Вэнса пока официально не отменена.

«Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф в течение последнего часа входили в Белый дом», – заявила журналистка CNN Алехандра Харамильо в соцсети X. Подробности повестки совещания в Белом доме пока не раскрываются.

