    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль
    21 апреля 2026, 23:07 • Новости дня

    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»

    Каллас сообщила о создании ЕС миссии в Армении для борьбы с дезинформацией

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен создать в Армении гражданскую миссию для повышения устойчивости страны к дезинформации и кибератакам, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах Евросоюза создать новую гражданскую миссию в Армении, которая будет направлена на борьбу с «кампаниями дезинформации» и кибератаками. Каллас подчеркнула, что задача миссии – повысить устойчивость республики к подобным угрозам, передают «Вести».

    Она также отметила, что в мае в Ереване пройдет первый саммит Армения – Евросоюз, который, по ее словам, станет подтверждением развития партнерства между сторонами.

    «Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они должны выбирать свое будущее. Мы также ожидаем, что Ереван примет первый в истории совместный саммит в мае, который станет свидетельством углубления нашего партнерства», – заявила Каллас журналистам.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении Армении подать заявку на вступление в Евросоюз после проведения необходимых реформ.

    Напомним, Каллас пообещала выделить Армении 15 млн евро для обеспечения устойчивости.

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Еревана в период проведения парламентских выборов.


    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Каллас заявила об отсутствии поддержки партнеров ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    21 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 480 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах упали ниже 480 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После резкого мартовского скачка фьючерсы на природный газ в Европе потеряли почти 3%, опустившись ниже 480 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыла торговую сессию падением, передает РИА «Новости». К утру показатель достиг отметки в 476,1 доллара за тысячу кубометров. Отрицательная динамика составила почти 3% по отношению к расчетной цене предыдущего дня.

    Месяцем ранее средние котировки взлетели на 59% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость топлива впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    Несмотря на текущее снижение, цены остаются на 22% выше показателей конца зимы. При этом исторический рекорд стоимости ресурса был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов, что стало абсолютным максимумом за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее майские фьючерсы на газ подскочили до 520,4 доллара за тысячу кубометров. До этого котировки энергоносителей стабильно сохранялись на уровне более 510 долларов.

    В середине апреля стоимость природного газа стабилизировалась немного выше отметки в 500 долларов.

    21 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Грушко: ЕС дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян является примером дискриминации по национальному признаку, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    «Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что от подобных действий европейских чиновников страдают прежде всего обычные граждане. По словам Грушко, заявления представителей европейских институтов о передовом характере их цивилизации на практике расходятся с реальными делами. Замглавы МИД России отметил, что Евросоюз окончательно «дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество выданных многократных шенгенских виз для туристов из России снизилось на 90% по сравнению с прошлым годом. Председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма Андрей Максимов назвал страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польшу и Чехию государствами с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде.

    21 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о подготовке Евросоюзом запрета для российских ветеранов СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза намерены подготовить к июню запрет на въезд для всех российских ветеранов спецоперации на Украине, о чем объявила Кая Каллас.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение подготовить к саммиту ЕС в июне запрет на въезд для всех российских участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

    Каллас заявила: «Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украине».

    С ее слов, соответствующая мера будет подготовлена и вынесена на рассмотрение руководителей стран Евросоюза в рамках предстоящего саммита.

    Дополнительные детали или исключения для отдельных лиц пока не озвучены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев отметил неспособность стран Евросоюза быть надежным геополитическим партнером на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз планирует потратить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов.

    21 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 500 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего снижения котировки майских фьючерсов на природный газ перешли к плавному повышению, достигнув днем отметки в 494,5 доллара за тысячу кубометров.

    Котировки на лондонской бирже ICE начали повышаться в середине дня, передает РИА «Новости». К 13:51 по московскому времени показатель достиг отметки 494,5 доллара за тысячу кубометров.

    Средняя стоимость энергоносителей в марте подскочила на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне ударов США и Израиля по Ирану, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара.

    Исторический рекорд на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров котировки устанавливали в начале весны 2022 года. Специалисты отмечают, что столь устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость майских фьючерсов закрепилась выше отметки в 500 долларов.

    До этого биржевые котировки голубого топлива опустились ниже 515 долларов.

    21 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Зампред ЕЦБ: Решения по ставкам требуют осмотрительности из-за ближневосточного конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейскому центробанку рекомендовано принимать решения по процентным ставкам с осторожностью на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Европейскому центробанку следует проявлять осмотрительность и хладнокровие при принятии решений относительно процентных ставок в условиях сохраняющейся из-за ближневосточного конфликта высокой неопределенности, заявил на мероприятии в Мадриде зампред ЕЦБ Луис де Гиндос, передает «Интерфакс».

    «Нам необходимо проявлять осмотрительность, сохранять хладнокровие и анализировать данные. Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Ормузский пролив то закрывается, то открывается, то снова закрывается», – сказал де Гиндос.

    Зампред ЕЦБ отметил, что военные действия проходят в крайне важном регионе, что вызвало шок на стороне предложения. По его словам, ближневосточный конфликт уже оказал значительное негативное влияние на мировую экономику, которое проявилось в ускорении инфляции и ослаблении экономической активности.

    Такая ситуация является серьезной проблемой для центральных банков, подчеркнул он, добавив, что приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности цен. Инструменты денежно-кредитной политики не могут предотвратить первичное воздействие конфликта на динамику цен, но способны сдержать проявление вторичных эффектов. Де Гиндос также добавил, что ведущиеся переговоры станут главным элементом, который определит траекторию инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Международного валютного фонда спрогнозировали повышение базовой ставки Европейского центробанка на фоне ближневосточного конфликта.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе.

    Движение нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановилось.

    21 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях ЕС по мерам против Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ЕС растет беспокойство в связи с действиями Израиля, однако страны расходятся во мнении относительно мер против этой страны, заявил во вторник глава МИД Нидерландов Том Берендсен.

    Берендсен заявил, что в странах Евросоюза продолжаются разногласия по вопросу введения мер против Израиля, передает РИА «Новости».

    «Опасения по поводу Израиля значительны. Но страны также расходятся во мнениях относительно того, какие меры являются уместными в ответ», – отметил министр перед встречей в Люксембурге.

    Берендсен рассказал, что сейчас ведет переговоры с коллегами по ЕС о возможности усиления давления на Израиль и о попытках заручиться поддержкой для приостановки части соглашения об ассоциации. Однако он подчеркнул, что пока не видит признаков существования такого большинства, а именно оно необходимо для принятия соответствующих решений.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас планировала поднять вопрос о санкциях против израильских поселенцев и приостановке соглашения об ассоциации с Израилем. Для вступления мер в силу требуется единогласное решение Совета ЕС. В сентябре 2025 года Еврокомиссия уже предлагала пакет мер, включая ограничение торговых соглашений с Израилем.

    Напомним, Израиль в феврале утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, разрешив продажу земли израильским поселенцам. Несмотря на требование Совбеза ООН прекратить поселенческую деятельность, израильское правительство в декабре 2025 года одобрило создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем.

    По запросу Нидерландов объединение инициировало расследование соблюдения условий данного договора.

    21 апреля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта

    Медведев заявил о полной несостоятельности Европы как международного союзника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировало абсолютную неспособность стран Европейского союза выступать в роли надежного и значимого геополитического партнера, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Оценку геополитическому статусу западных стран Медведев дал в своем Telegram-канале.

    Политик обратил внимание на то, что текущая международная обстановка стала главным индикатором истинных возможностей европейского объединения.

    «Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке», – резюмировал он.

    Он усомнился, что Вашингтон вступится за европейцев при гипотетическом столкновении с Москвой.

    По мнению Медведева, Соединенным Штатам совершенно не нужна Европа, которую он сравнил с надоедливым родственником. Американское руководство не станет рисковать масштабным конфликтом с Россией ради стран ЕС. Тем более что европейская экономика серьезно проседает, а миграционный кризис давно вышел из-под контроля.

    Зампред Совбеза напомнил, что Франция и Польша уже готовятся к совместным ядерным учениям, разгоняя милитаристскую риторику. Прежде чем делать громкие заявления о поражении Кремля, он посоветовал европейским лидерам трезво оценить собственные арсеналы. Политик призвал их проверить защищенность военной промышленности и энергетики без расчета на американскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев спрогнозировал превращение Евросоюза во враждебный военный альянс. Политик назвал действия США в Иране серьезной стратегической ошибкой. Зампред Совбеза России предупредил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в глобальный конфликт.

    21 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Вашингтон лишил Эстонию американских ракет из-за иранского конфликта

    Министр обороны Эстонии заявил о приостановке поставок американских боеприпасов

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти заморозили передачу снарядов для реактивных систем залпового огня и противотанковых комплексов балтийской республике до завершения обострения на Ближнем Востоке.

    Вашингтон остановил отправку вооружений Таллину до окончания конфликта с Ираном, передает ТАСС. Соответствующее решение было озвучено после телефонных переговоров эстонского министра обороны Ханно Певкура с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    «На данный момент мы исходим из того, что поставки приостановлены до завершения войны в Иране. Если она затянется, нам определенно придется пересмотреть свои планы», – заявил руководитель военного ведомства.

    Певкур пояснил, что ограничения коснулись снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, объемы этих поставок в текущем году исчислялись десятками миллионов.

    Министр подчеркнул, что в случае затягивания противостояния республике придется искать альтернативных поставщиков на мировом рынке вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили страны Прибалтики о проблемах с поставками вооружений из-за иранского конфликта.

    Министерство обороны США предупредило Литву о задержке отправки закупленных боеприпасов.

    Ранее Вашингтон начал неофициальную подготовку союзников к возможным перебоям военной помощи.

