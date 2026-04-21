    21 апреля 2026, 22:42 • Новости дня

    Axios: Вэнс перенес поездку в Пакистан из-за промедления Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия, сообщает Axios.

    По данным Axios, США планировали отправить свою делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером в Пакистан, чтобы провести переговоры с иранскими представителями. Однако из-за промедлений иранской стороны отъезд был отложен, передает «Интерфакс».

    Поздно вечером в понедельник появились сигналы, что Иран готов принять участие, но ситуация вновь изменилась, и представители Тегерана продолжили затягивать с решением. Источники отмечают, что посредники из Пакистана, Египта и Турции также уговаривали иранскую сторону принять участие в переговорах, однако иранские переговорщики ждали одобрения верховного лидера Моджтабы Хаменеи и снятия блокады с портов.

    По информации The New York Times, причиной задержки стал именно неясный ответ Ирана по обозначенным США позициям. Американский чиновник заявил: «Без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка и не отменена».

    Отмечается, что новый раунд переговоров намечался на среду, 22 апреля, когда истекает срок двухнедельного соглашения о прекращении огня между странами, передают «Вести».

    В Вашингтоне подчеркивают, что делегация готова вылететь при условии, что Тегеран даст четкий сигнал о готовности к переговорам и предоставит своим представителям необходимые полномочия. В то же время в Пентагоне не исключают различных сценариев развития ситуации, включая военные варианты.

    Ранее телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Президент США  предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.

    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Очередная встреча представителей двух государств запланирована на 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    21 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    WSJ: Крупные энергокомпании расширяют инвестиции за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие мировые энергетические корпорации активно расширяют географию добычи нефти, инвестируя десятки миллиардов долларов в проекты вне ближневосточного региона, пишет Wall Street Journal.

    Компании ищут альтернативные регионы для инвестиций. Причиной изменения стратегии стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе и риски повреждения инфраструктуры из-за конфликта США и Израиля с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Так, американская Exxon Mobil планирует вложить до 24 млрд долларов в глубоководные проекты у берегов Нигерии. Chevron наращивает присутствие в Венесуэле и уже выделила семь млрд долларов на морские месторождения. Британская BP вошла в проекты шельфа Намибии, а TotalEnergies договорилась о разведке с Турцией.

    Помимо Африки и Южной Америки, корпорации присматриваются к Средиземноморью. На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к старту добычи у побережья Греции.

    Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что эти проекты принесут нефтяным гигантам суммарно 120 млрд долларов прибыли в ближайшие годы. Высокие цены на нефть обеспечивают компании средствами для разведки в ранее недоступных регионах, компенсируя прошлые потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки Ормузского пролива. Американское руководство обратилось к крупнейшим энергетическим корпорациям с просьбой нарастить объемы производства сырья. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    21 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция замораживает расходы на сумму 6 млрд евро в этом году из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

    «На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

    Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

    Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

    Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

    Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

    Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    21 апреля 2026, 06:28 • Новости дня
    Пентагон показал доставку еды на авианосец в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральное командование США опубликовало снимки доставки продовольствия на авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

    Центральное командование Пентагона опубликовало фотографии доставки продовольствия на авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе, передает РИА «Новости». На снимках видно, как вертолет транспортирует поддон с продуктами с судна снабжения на борт авианосца, а команда корабля получает груз.

    В командовании пояснили, что снабжение осуществляется вертикальным способом. Это заявление появилось на фоне сообщений СМИ о якобы возникшем дефиците продовольствия у экипажа американских кораблей в регионе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет назвал подобные публикации ложными и заверил, что Вооруженные силы США обеспечены необходимыми запасами. Информация о проблемах с питанием была опубликована порталом USA Today со ссылкой на родственников военнослужащих, находящихся на кораблях в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об успешной ракетной атаке по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Центральное командование Вооруженных сил США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.

     Для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия Тегеран отправит делегацию в Исламабад.

    21 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Politico: Война с Ираном ускорила разрыв США с миром

    Tекст: Ольга Иванова

    Конфликт Вашингтона с Тегераном подрывает глобальные позиции Соединенных Штатов, вызывая недовольство союзников и усиливая позиции конкурентов, таких как Китай, пишет Politico.

    Действия американской администрации в отношении Ирана наносят ущерб влиянию США на мировой арене, передает Politico.

    Война усугубляет напряженность в отношениях с другими странами на фоне второго президентского срока Дональда Трампа, что может привести к необратимому ослаблению позиций Вашингтона.

    Последствия конфликта ощущаются повсеместно: от Бангладеш до Словении введено нормирование топлива. В мусульманских странах при негласном одобрении властей набирают силу антиамериканские настроения. Союзники по НАТО ограничили помощь, отмечая, что Белый дом начал военные действия без предварительных консультаций.

    «Многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальными экономическими последствиями, но я не видел никаких крупных протестов в ответ», – заявил азиатский дипломат в Вашингтоне на условиях анонимности. Он добавил, что текущая ситуация ставит перед политиками сложные долгосрочные вопросы о надежности союза с США.

    Энергетический сектор серьезно пострадал из-за закрытия Ормузского пролива и ударов по объектам на Ближнем Востоке. Хотя краткосрочно влияние США на рынках нефти и газа выросло, другие страны ускоряют переход на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, все больше ориентируясь на Китай.

    Дипломатические позиции Вашингтона также оказались под угрозой. Согласно документам Госдепартамента, в Таджикистане, Бахрейне, Индонезии и Азербайджане активно распространяются антиамериканские нарративы, что позволяет конкурентам усиливать свое влияние в стратегически важных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз в Оманском заливе.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду Ирана до заключения новой сделки.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    21 апреля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном нанесении ударов по Ирану в случае провала попыток заключить мирное соглашение между странами.

    Глава Белого дома не исключает возвращения к силовому сценарию разрешения конфликта, передает РИА «Новости». По словам Трампа, американские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

    «Я ожидаю, что придется наносить удары, потому что считаю, что с таким настроем лучше подходить к делу, но мы готовы. Военные, я имею в виду, рвутся в бой. Они абсолютно невероятны», – подчеркнул политик в эфире телеканала CNBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения мирной сделки. Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило факт задержания иранского торгового судна в Оманском заливе. Глава Белого дома анонсировал оснащение военных кораблей лучшей амуницией для возможного возобновления ударов.

    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

