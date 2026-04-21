Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

Tекст: Мария Иванова

НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

«Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.