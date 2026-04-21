    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Цена нефти Brent поднялась выше 101 доллара за баррель
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    21 апреля 2026, 21:48 • Новости дня

    Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое военное ведомство разработало масштабную программу модернизации вооруженных сил, включающую более 100 мер, таких, как психологические консультации с искусственным интеллектом.

    Министерство обороны Германии подготовило проект из 153 инициатив для укрепления армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пакет мер предлагает проводить для военнослужащих тренинги по развитию творческого мышления и внедрить цифровых помощников.

    «Солдатам будет предоставлена горячая линия на базе искусственного интеллекта для «психологической кризисной помощи» – 32 месяца», – говорится в публикации.

    Также в течение 30 месяцев планируется запустить занятия по поиску креативных решений. На формирование культуры коллективного интеллекта отведено 15 месяцев.

    Программа предусматривает создание современных рабочих пространств и обновление музыкального вещания на войсковом радио. Особое внимание уделено армейским столовым, которые должны преобразиться через 24 месяца для создания комфортной атмосферы.

    Инициатива направлена на резкое снижение бюрократической нагрузки. Военным обещают электронный учет служебного времени, автоматические уведомления об отпусках и цифровизацию медицины. Полную версию документа представят 22 апреля.

    Также немецкие СМИ сообщали, что бундесвер уже потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    21 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    @ Кадр из видео/ Northrop Grumman Corporation

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

    Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

    В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

    В сопроводительном тексте к видео говорится: «Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину». На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

    Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

    Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    21 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    @ Brian Brooks/United States Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца USS George H.W. Bush, продемонстрировав эффективность против дронов.

    ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.

    Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.

    В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.

    Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.

    ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.

    Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.

    Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Ранее Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Также Лавров отметил, что такие проявления особенно заметны в Германии и Финляндии.

    Глава МИД России Лавров также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    20 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Судьба севшего на мель 12-метрового горбатого кита стала для жителей Германии аллегорией политического тупика и стремительной потери доверия к канцлеру Фридриху Мерцу.

    Канцлер Фридрих Мерц принимает в Ганновере президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако внимание немцев приковано к Балтийскому морю, передает Bloomberg.

    Там пытаются спасти 12-метрового горбатого кита, который с марта раз за разом застревает на песчаной отмели. Издание отмечает: «Канцлер, оказавшийся в трудном положении, похоже, никак не может получить передышку».

    Спустя неполный год правления Мерца около 80% немцев недовольны его работой. Обещания оживить экономику не выполнены, а меры по борьбе с ростом цен на нефть сочли нерабочими. Идея добровольной выплаты сотрудникам по тысяче евро провалилась, так как от участия отказалось даже федеральное правительство.

    Правящая коалиция погрязла во внутренних конфликтах, уступая лидерство в опросах правой партии «Альтернатива для Германии». Избиратели видят, что Берлин почти не влияет на войну с Ираном. При этом Мерц не способен контролировать глобальный политический хаос, вызванный действиями президента США Дональда Трампа.

    Как заключает агентство, на Балтике продолжается операция по спасению кита, но шансы вернуть его в Северное море невелики. Подобно этому животному, Мерц стремительно теряет время на спасение своей должности. Уже в сентябре на выборах в восточных землях «Альтернатива для Германии» может впервые прийти к региональной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц по результатам январского опроса оказался на предпоследнем, 19-м месте в списке 20 самых популярных политиков страны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил о непричастности НАТО и Германии к конфликту вокруг Ирана. По данным опросов только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства во главе с Фридрихом Мерцем.

    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    19 апреля 2026, 19:51 • Новости дня
    Bild: Спецназ Германии готовится к штурму сикхского храма

    Tекст: Ольга Иванова

    В западногерманском городе Мёрс проходит масштабная операция с участием спецназа, силовики готовятся взять штурмом сикхский храм для поимки вооруженного злоумышленника, сообщает газета Bild.

    Масштабная полицейская операция развернулась в городе Мёрс на западе Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По предварительной информации, в здании местного сикхского храма скрывается вооруженный преступник.

    «В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник», – говорится в публикации немецкого издания.

    На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов Германии о деталях происходящего не поступало.

    19 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех заявил о доказанной автономности российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки доказали способность длительного действия в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь, рассказали в госкорпорации «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

    Российские танки подтвердили свою способность действовать автономно на значительном удалении от баз снабжения, сохраняя при этом высокую подвижность и мощную огневую поддержку, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули: «Наши машины способны длительное время действовать в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь». Представители корпорации также напомнили об итогах малайзийских испытаний танков в 2000 году, где отмечалось, что российские танки, в частности Т-90, изначально проектировались как автономные единицы.

    Особое внимание при разработке уделялось простоте полевого ремонта: агрегаты, включая двигатель и трансмиссию, можно заменить силами экипажа или штатных ремонтных подразделений прямо в полевых условиях. Для этого не требуется применение крупных кранов или транспортировка техники на специализированные заводы, что позволяет использовать танки даже при отсутствии развитой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    Водители и экипажи танков Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского осваивают новые машины.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв».

    19 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Спецназ Германии не нашел стрелка после штурма храма в Мерсе

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Мёрс полицейский спецназ взял штурмом сикхский храм после массового вооруженного конфликта между прихожанами, в результате которого пострадали 11 человек.

    Спецназ полиции Дюссельдорфа провел штурм сикхского храма в Мёрсе на западе Германии, однако предполагаемый вооруженный мужчина не был обнаружен, сообщает РИА «Новости». Операции предшествовала массовая драка с участием более 40 человек.

    «Сотня полицейских с автоматами окружила здание. Подозрение: там должен был находиться вооруженный мужчина. Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», – отмечает издание Bild.

    По словам очевидцев, конфликт начался из-за разногласий по поводу нового руководства общины и контроля над денежными средствами храма. В ходе столкновения участники применили перцовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. В результате 11 человек получили травмы, в основном головы.

    Сотрудники скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте. Полиция задержала как минимум одного подозреваемого, расследованием инцидента занимается криминальная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие силовики готовились к штурму сикхского храма в городе Мёрс для поимки вооруженного злоумышленника.

    В апреле прошлого года полиция застрелила напавшего на посетителей дискотеки в Ольденбурге мужчину.

    В феврале неизвестный открыл стрельбу у здания суда в Билефельде.

    20 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    В МИД Германии приняли к сведению задержание гражданки ФРГ в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии подтвердили, что приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России, заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер на брифинге.

    Хинтерзеер отметил: «Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», передает ТАСС.

    Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    Главное
    Иран окончательно отказался от переговоров с США
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Из-за войны в Иране цены на презервативы Durex вырастут на 30 %
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    Российские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
    Умер командир захваченного террористами в 1973 году самолета Иван Кашин