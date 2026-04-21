Bloomberg: Из-за войны в Иране цены на презервативы Durex вырастут на 30%

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Bloomberg, глава компании Karex Bhd. Го Миа Киат заявил, что производитель ведет переговоры с клиентами о значительном увеличении стоимости продукции. По его словам, это станет одной из крупнейших корректировок цен за долгие годы.

Он отметил: «Мы находимся в процессе согласования цен с большинством наших клиентов, и это, безусловно, одна из самых масштабных ценовых корректировок, которую мы проводили за очень долгое время».

Причиной пересмотра цен послужила эскалация ситуации на Ближнем Востоке, приведшая к сокращению поставок нефтепродуктов в Малайзию. Данные компоненты необходимы для производства презервативов, и их дефицит вызвал рост себестоимости.

Несмотря на возможный рост стоимости, глава Karex Bhd. не ожидает падения спроса и считает, что в трудные времена использование презервативов только увеличивается из-за неуверенности в будущем.

Ранее бывший сенатор парламента Малайзии Джазири Алькаф сообщал, что страна потребляет около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а добывает лишь 350 тысяч, что вынуждает импортировать половину объема. Около 38% нефти поступает транзитом через Ормузский пролив, что повышает риски перебоев поставок, резкого роста фрахтовых ставок и страховых премий. Он также отметил, что цены на нефть выросли почти на 40%, а продукты питания могут подорожать до 50% из-за роста расходов.

