    21 апреля 2026, 21:10 • Новости дня

    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах

    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение обязательного дублирования банковских СМС-сообщений через национальный мессенджер Max обсуждается в Госдуме, подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

    Он пояснил, что речь идет о возможности дублирования информирования клиентов, если с банком заключен соответствующий договор на СМС-оповещения, передает «Интерфакс».

    По словам Чебескова, сейчас в комитете Госдумы по финансовому рынку ведутся дискуссии по поводу того, как правильно организовать новую систему оповещений и сделать ее максимально удобной для граждан. Он подчеркнул, что рассматривается именно дополнительная опция, а не обязательное требование.

    Законопроект «Антифрод 2.0» предусматривает, что подтверждение финансовых операций, проводимых дистанционно, должно происходить одновременно через СМС и через сообщения в Max.

    Банки выступили против такой инициативы, назвав ее избыточной с точки зрения расходов и юридических оснований. Национальный совет финансового рынка уже направил соответствующее обращение в Банк России и правительство с просьбой отказаться от обязательного двойного подтверждения.

    Ранее в нацмессенджере Max заявили о надежной защите данных пользователей.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин указал на пользу программы «Время героев» для муниципального служения

    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    21 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку цикла стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.

    Поручение было дано на заседании Координационного совета СК России, где обсуждались вопросы помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, передает ТАСС. Отдельное внимание участники уделили содержанию детской литературы.

    Пресс-служба СК отметила, что произведения Остера были приведены как негативный пример. По мнению участников заседания, его книги могут содержать установки, вызывающие вопросы с точки зрения педагогики. На этом основании было решено организовать проверку содержания книг автора.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности помощи авторам детской и юношеской литературы.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    21 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    СК завел дело на мужчину за бросок ножа в живот ребенку

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину из Подмосковья подозревают в истязании ребенка после появления видео, на котором он бросает нож в живот несовершеннолетнему, что вызвало проверки ведомств.

    Уголовное дело по факту истязания и неисполнения родительских обязанностей было возбуждено в отношении жителя деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, сообщает РИА «Новости».

    По данным следствия, мужчина якобы использовал опасные предметы для физической подготовки детей, в том числе бросал нож в живот несовершеннолетнему с высоты.

    Официальный канал подмосковного главка Следственного комитета в платформе Мах сообщил, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность размещенной в социальных сетях информации.

    Ранее прокуратура и МВД Московской области начали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина бросает нож в живот ребенку.

    При этом отмечается, что официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало.

    В Московской области житель Красногорска признан виновным в избиении до смерти своей престарелой матери.

    Следственный комитет в Архангельской области начал расследование по фактам жестокого обращения с малолетними в детском саду после появления соответствующего видео в социальных сетях.

    21 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Max переименовали в «Макс» в магазинах приложений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный мессенджер Max сменил название в магазинах приложений и теперь называется «Макс».

    Новое название появилось в AppStore, Google Play и RuStore, передает ТАСС.

    Ранее генеральный директор Мax Фарит Хуснояров заявил, что компания официально использует оба варианта написания – «Макс» и Мax, считая их равнозначными.

    Мессенджер Max стал лидером по активности пользователей в России. В мессенджере Max зарегистрировались 7 млн пользователей из-за рубежа.

    21 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Посол отметил отсутствие опровержений производства оружия для Киева в ФРГ

    Посол Нечаев: В ФРГ пока не опровергли производство оружия для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    На данный момент никто в Германии не опроверг информации о том, что на объектах, указанных в недавнем списке Минобороны России, производится оружие для Украины, направленное против России, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, немецкие коллеги выражают обеспокоенность тем, что публикация такого списка может восприниматься как скрытая угроза для указанных предприятий, передает ТАСС.

    Нечаев подчеркнул, что никто официально не отрицает военный характер производства и его связь с Украиной на фоне визита Владимира Зеленского в Германию и заключения соглашения о стратегическом партнерстве, включая военно-техническое сотрудничество.

    «Но ведь это производство военное и нацелено против России, против ее граждан. Поэтому кто должен возмущаться? По крайней мере, вряд ли мы должны испытывать на этот счет удовлетворение», – заявил дипломат.

    Он добавил, что у России есть определенный скептицизм по поводу роста числа подобных предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для использования против России. По словам Нечаева, в Берлине прекрасно осведомлены о ситуации, и он выразил надежду, что это понимание сохранится.

    Напомним, Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    21 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин призвал создавать условия для возвращения жителей приграничья домой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, остается непростой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов. Поэтому, по его словам, важно создать условия, чтобы жители приграничья оставались на своей земле и возвращались домой.

    Президент подчеркнул, что необходимо проводить мероприятия, которые способствуют тому, чтобы жители не покидали свои родные места или возвращались на свою землю, передает ТАСС.

    «В силу того, что ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались (на нее)», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей.

    21 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    В МИД призвали западные делегации прекратить бесплодные разговоры в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов обратился к западным делегациям на Региональном форуме по устойчивому развитию под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в Женеве.

    Он подчеркнул, что форум собрался для решения других задач, а для «бесплодных, оторванных от реальности разговоров существует Брюссель», передает ТАСС.

    Логвинов отметил, что каждая делегация могла самостоятельно распорядиться тремя минутами, которые были отведены на выступление. По его словам, большинство участников форума обозначили реальные проблемы, мешающие достижению Целей устойчивого развития.

    В то же время, глава департамента МИД России обратил внимание, что некоторые западные представители попытались политизировать обсуждение. Он заявил, что эти попытки выглядели искусственно и не нашли поддержки у других участников, поскольку форум был создан для профессионального обмена мнениями, а не политических дебатов.

    Ранее МИД России заявил о шансе навести порядок в ООН. Ведомство призвало нового генсека ООН сделать работу над ошибками.

    21 апреля 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей

    Путин: Помощь жителям Курской области – долг властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим жителям Курской области является прямым долгом властей.

    Во время совещания с главами муниципальных образований на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» глава государства отметил, что поддержка, выплаты и другие меры должны быть востребованы и ощущаться людьми, передает РИА «Новости».

    «Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют», – подчеркнул Путин, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.

    Президент отдельно отметил, что ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, продолжает оставаться сложной.

    Ранее в Курской области начали строить поселок для переселенцев из приграничья.

    В марте правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей.

    Путин отмечал важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.

    21 апреля 2026, 19:53 • Новости дня
    Путин выбрал Казань для проведения саммита Россия – АСЕАН в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН в 2026 году.

    Соответствующий указ главы государства размещен на портале правовых актов.

    «В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постановляю: определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия – АСЕАН», – сказано в документе.

    Ранее главы МИД АСЕАН обсудили экстренные меры из-за кризиса на Ближнем Востоке.

