В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах

Tекст: Валерия Городецкая

Он пояснил, что речь идет о возможности дублирования информирования клиентов, если с банком заключен соответствующий договор на СМС-оповещения, передает «Интерфакс».

По словам Чебескова, сейчас в комитете Госдумы по финансовому рынку ведутся дискуссии по поводу того, как правильно организовать новую систему оповещений и сделать ее максимально удобной для граждан. Он подчеркнул, что рассматривается именно дополнительная опция, а не обязательное требование.

Законопроект «Антифрод 2.0» предусматривает, что подтверждение финансовых операций, проводимых дистанционно, должно происходить одновременно через СМС и через сообщения в Max.

Банки выступили против такой инициативы, назвав ее избыточной с точки зрения расходов и юридических оснований. Национальный совет финансового рынка уже направил соответствующее обращение в Банк России и правительство с просьбой отказаться от обязательного двойного подтверждения.

Ранее в нацмессенджере Max заявили о надежной защите данных пользователей.