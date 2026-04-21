Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», российский борец Сергей Емелин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, одержав победу на турнире в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 63 кг он встретился с Виталием Еременко из Молдавии и одержал победу.

Бронзовые медали достались Керему Камалу из Турции и Карену Асланяну из Армении. Емелину тридцать лет, ранее он уже становился чемпионом Европы в 2018 и 2021 годах, но тогда выступал в весовой категории до 60 кг.

В его активе также есть золото чемпионата мира и бронза Олимпиады в Токио. Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские борцы Эмин Сефершаев и Сергей Емелин одержали победы в полуфиналах чемпионата Европы по греко-римской борьбе и вышли в финал.

Одиннадцатилетний россиянин выиграл чемпионат мира по шахматному блицу среди юношей. Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо.