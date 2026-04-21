Сефершаев победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Tекст: Денис Тельманов

Одержав победу в весовой категории 55 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, Эмин Сефершаев завоевал свой третий титул чемпиона, передает РИА «Новости». В финальном поединке он одолел представителя Грузии Вахтанга Лолуа.

Бронзовые награды в этой весовой категории поделили между собой болгарин Штефан Григоров и спортсмен из Азербайджана Рашад Маммадов.

Сефершаеву двадцать восемь лет, ранее он уже становился чемпионом Европы в 2021 и 2025 годах в той же весовой категории до 55 кг. В активе Сефершаева также есть серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.

Соревнования в Тиране продолжатся до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на европейском турнире под нейтральным флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эмин Сефершаев и Сергей Емелин одержали победы в полуфиналах чемпионата Европы по греко-римской борьбе и вышли в финал турнира.

