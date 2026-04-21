Володин объяснил отзыв законопроекта о лишении гражданства за воинский учет

Tекст: Денис Тельманов

Вячеслав Володин прокомментировал отзыв законопроекта, предлагающего лишать приобретенного гражданства России тех, кто не встал на воинский учет, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что подобная норма уже закреплена в действующем законодательстве с 8 августа 2024 года.

Володин отметил, что соответствующее положение содержится в Федеральном законе № 281-ФЗ, вступившем в силу в тот же день.

Согласно закону, приобретенное гражданство прекращается за сообщение ложных сведений относительно обязательства соблюдать законы России, что включает неисполнение обязанности по постановке на воинский учет.

Он напомнил, что сейчас существует более 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства. По словам Володина, вопрос соблюдения законодательства России остается приоритетом для Госдумы.

«Все, кто приезжает в Россию, должны знать русский язык, уважать нашу культуру и соблюдать законы РФ, а также вставать на воинский учет при получении гражданства. В случае неисполнения этой обязанности в соответствии с Федеральным законом гражданство Российской Федерации прекращается», – заявил спикер Госдумы.

Законопроект, предусматривающий возможность лишать приобретенного гражданства за отказ от постановки на воинский учет, был внесен в Государственную думу в июле 2025 года, но недавно был отозван авторами.

