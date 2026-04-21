Путин выразил уверенность в победе патриотов на выборах в Госдуму

Глава государства напомнил, что в сентябре 2026 года в выборах в Госдуму впервые примут участие жители четырех новых российских регионов. Путин отметил, что голосование пройдет в сложных условиях, а противники, по его словам, в первую очередь внешние, попытаются использовать любые возможности для дестабилизации и раскола российского общества. «Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.
Единый день голосования пройдет в 2026 году 18–20 сентября 2026 года. В эти дни пройдут выборы в Госдуму IX созыва, а так же глав ряда регионов и законодательных органов.