Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО

Tекст: Елизавета Шишкова

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для автомобилистки Анны Владимировой, передает ТАСС. В результате трагического инцидента в центре столицы погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

Представитель правоохранительных органов поделился подробностями прошедшего заседания. «Суд постановил избрать Владимировой А.К., обвиняемой по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая женщина на иномарке без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции оперативно задержали виновницу крупной аварии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.