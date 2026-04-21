  • Новость часаСилы ПВО сбили пять БПЛА над Севастополем и Черным морем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Цена нефти Brent поднялась выше 101 доллара за баррель
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    21 апреля 2026, 20:46 • Новости дня

    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Женщина, устроившая в нетрезвом виде массовую аварию на Садовой-Черногрязской улице, пробудет под стражей на время расследования уголовного дела о гибели двух человек.

    Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для автомобилистки Анны Владимировой, передает ТАСС. В результате трагического инцидента в центре столицы погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

    Представитель правоохранительных органов поделился подробностями прошедшего заседания. «Суд постановил избрать Владимировой А.К., обвиняемой по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая женщина на иномарке без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции оперативно задержали виновницу крупной аварии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    21 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против онлайн-взыскания долгов по ЖКУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам, настаивая на прозрачности начислений.

    Партия «Единая Россия» не поддержит инициативы, которые приведут к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте партии.

    Координатор направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас в СМИ обсуждается информация о подготовке Минстроем законопроекта по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ.

    Пахомов отметил, что позиция партии по этой теме остается неизменной, несмотря на дискуссии в обществе: «Единая Россия» категорически против подобных решений.

    Он подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная, прозрачная и не вызывающая вопросов у жителей система начислений платежей. «И только после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью. Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – заявил парламентарий.

    Комментарии (5)
    21 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент транспорта столицы обнародовал видеозапись массовой аварии в центре города, унесшей жизни двух человек.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале департамента.

    Напомним, женщина в состоянии опьянения и без госномеров на Mercedes спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    Комментарии (10)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин указал на пользу программы «Время героев» для муниципального служения

    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба»

    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    Комментарии (14)
    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    Комментарии (34)
    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Комментарии (17)
    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    Комментарии (10)
    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в победе патриотов на выборах в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения премии «Служение».

    Глава государства напомнил, что в сентябре 2026 года в выборах в Госдуму впервые примут участие жители четырех новых российских регионов. Путин отметил, что голосование пройдет в сложных условиях, а противники, по его словам, в первую очередь внешние, попытаются использовать любые возможности для дестабилизации и раскола российского общества. «Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Единый день голосования пройдет в 2026 году 18–20 сентября 2026 года. В эти дни пройдут выборы в Госдуму IX созыва, а также глав ряда регионов и законодательных органов.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 18:12 • Новости дня
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы вернулся к рассмотрению иска режиссера Сергея Швыдкого, который требует взыскать свыше 143 млн рублей с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». К процессу дополнительно привлекли основателей бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и Николая Фоменко.

    Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

    Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

    В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Алексей Рыбников выиграл суд о незаконном использовании музыки в спектакле «Буратино».

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой компенсацию за исполнение чужой песни.

    Правообладатели музыкальных произведений подали иск к певцу Мите Фомину из-за выступления на патриотическом концерте.

    Комментарии (8)
    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    Комментарии (18)
    21 апреля 2026, 12:21 • Новости дня
    Российские военные поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на 21 апреля военные атаковали ключевые позиции армии противника в Краматорске и Славянске, уничтожив здание с высокопоставленными киевскими офицерами, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Точечным атакам подверглись главные центры сопротивления украинских войск в Донбассе, сообщил Лебедев, пишет «Российская газета».

    По Краматорску военные выпустили несколько крупнокалиберных реактивных снарядов, которые поразили локальную цель. Местные жители подтвердили уничтожение объекта, использовавшегося в качестве штаба.

    «Любопытная деталь – обстрел совпал с визитом в Краматорск инспекции из Киева. В прифронтовой город с проверкой прибыли высокопоставленные представители главного управления разведки минобороны Украины. Так что речь идет о попытке накрыть управленческое звено ВСУ в момент его концентрации», – пояснил Лебедев.

    Кроме того, удары корректируемыми бомбами зафиксированы в Славянске. Атаки пришлись на центр города и территорию пригородного села Николаевка. Точной информации о характере пораженных объектов там пока нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжит работу над созданием защитного кордона ради обеспечения спокойствия приграничных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.

    «Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.

    Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.

    Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.

    Комментарии (15)
    21 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    На водительницу Mercedes после массовой аварии с жертвами в центре Москве завели дело
    На водительницу Mercedes после массовой аварии с жертвами в центре Москве завели дело
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в отношении женщины за рулем Mercedes, по версии следствия, она устроила смертельную аварию в центре столицы, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 20 апреля у дома №13 по Садово-Черногрязской водитель Mercedes 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения наехала на водителя элетровелосипеда, потом столкнулась с припаркованным автомобилем.

    После этого Mercedes наехал на дорожное ограждение и столкнулся еще с пятью транспортными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка спровоцировала крупную аварию на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу массового ДТП. Жертвами этой автокатастрофы стали водитель электровелосипеда и пассажирка другой машины.

    Комментарии (4)
