«Единая Россия» призвала обсудить с водителями увеличение лимита выплат по ОСАГО

Tекст: Елизавета Шишкова

Якушев подчеркнул, что инициатива о повышении лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью в ДТП требует всесторонней проработки.

«С одной стороны, увеличение лимита выплат до двух миллионов рублей в случае причинения вреда здоровью при ДТП – очень нужная инициатива, с другой – значительная финансовая нагрузка может быть переложена на страхователей», – отметил секретарь генсовета ЕР.

По его словам, партия занимает однозначную позицию: закон нельзя принимать без оценки реального влияния на благосостояние граждан. Якушев добавил, что необходимы социологические исследования, встречи и опросы для выработки приемлемого для всех варианта. Окончательное решение о поддержке или отклонении законопроекта будет принято только после получения и анализа объективных данных.