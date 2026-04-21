Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай

Tекст: Елизавета Шишкова

Поставки российского холодного лакомства на азиатский рынок продолжают стремительно снижаться, передает «Интерфакс». В первом квартале текущего года объем экспорта упал в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма продаж составила всего 48 тыс. долларов.

Китайские импортеры приобретали российскую продукцию исключительно в феврале. Лидерами по поставкам мороженого в Китай стали Франция, Южная Корея и Новая Зеландия. В 2025 году Пекин сократил закупки из России на 15% до 2,3 млн долларов. Несмотря на сложности в Азии, общий экспорт российского мороженого демонстрирует уверенный рост.

За год суммарный объем отгрузок увеличился на 31% и достиг 76 млн долларов. В натуральном выражении поставки выросли почти на 14% до 17,3 тыс. тонн. Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение рынка сбыта. К 2030 году общая стоимость поставок может превысить 100 млн долларов.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост продаж отечественного мороженого в Китае угощением Си Цзиньпина. Борис Титов сообщил о настоящем буме на российскую молочную продукцию на китайском рынке.

Соединенные Штаты в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года.