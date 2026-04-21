  • Новость часаРоссийские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Взятки за траву загубили карьеру литовского русофоба
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров
    21 апреля 2026, 20:07 • Новости дня

    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай

    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продажи отечественного мороженого на китайский рынок стремительно сократились, достигнув минимальных значений на фоне полного отсутствия закупок в течение двух месяцев.

    Поставки российского холодного лакомства на азиатский рынок продолжают стремительно снижаться, передает «Интерфакс». В первом квартале текущего года объем экспорта упал в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма продаж составила всего 48 тыс. долларов.

    Китайские импортеры приобретали российскую продукцию исключительно в феврале. Лидерами по поставкам мороженого в Китай стали Франция, Южная Корея и Новая Зеландия. В 2025 году Пекин сократил закупки из России на 15% до 2,3 млн долларов. Несмотря на сложности в Азии, общий экспорт российского мороженого демонстрирует уверенный рост.

    За год суммарный объем отгрузок увеличился на 31% и достиг 76 млн долларов. В натуральном выражении поставки выросли почти на 14% до 17,3 тыс. тонн. Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение рынка сбыта. К 2030 году общая стоимость поставок может превысить 100 млн долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост продаж отечественного мороженого в Китае угощением Си Цзиньпина. Борис Титов сообщил о настоящем буме на российскую молочную продукцию на китайском рынке.

    Соединенные Штаты в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года.

    21 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против онлайн-взыскания долгов по ЖКУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам, настаивая на прозрачности начислений.

    Партия «Единая Россия» не поддержит инициативы, которые приведут к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте партии.

    Координатор направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас в СМИ обсуждается информация о подготовке Минстроем законопроекта по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ.

    Пахомов отметил, что позиция партии по этой теме остается неизменной, несмотря на дискуссии в обществе: «Единая Россия» категорически против подобных решений.

    Он подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная, прозрачная и не вызывающая вопросов у жителей система начислений платежей. «И только после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью. Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – заявил парламентарий.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    РБК: Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бизнесменов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей через схему «бумажного» НДС, сообщили в инстанции.

    Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они успели покинуть страну, поэтому их арестовали заочно, пишет РБК. Это первый случай уголовного преследования пользователей схемы «бумажного» НДС.

    Ранее, 16 апреля, суд уже арестовал до 14 июня трех других фигурантов этого дела. Д.В. Пацукову, Д.О. Сапрыкину и А.А. Макарову вменяют неправомерный оборот платежей, представление подложных деклараций и незаконное образование юридического лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл подробности работы теневой сети с ущербом государству более 1 трлн рублей. Силовики провели масштабную спецоперацию против организаторов нелегальной площадки по уклонению от уплаты НДС.

    Комментарии (32)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент транспорта столицы обнародовал видеозапись массовой аварии в центре города, унесшей жизни двух человек.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале департамента.

    Напомним, женщина в состоянии опьянения и без госномеров на Mercedes спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    Комментарии (10)
    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    Комментарии (4)
    20 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продукт детского питания HiPP, в котором в Австрии был обнаружен крысиный яд, не поставляется на российский рынок, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Производство этого питания осуществляется на заводе в Германии, и никаких данных о выявлении или поставках опасной продукции в Россию не поступало, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в одной из банок детского питания HiPP.

    Компания «Хипп Русь» сообщила Роспотребнадзору, что сейчас проводится расследование инцидента с детским питанием в трех странах: Австрии, Чехии и Словакии. Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок за рубеж и не приобретать названную продукцию для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.


    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Комментарии (33)
    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    Комментарии (5)
    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул

    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер скончался на борту самолета, экстренно севшего в Румынии, который летел из Петербурга в Стамбул.

    Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург – Стамбул, который был вынужден экстренно сесть в Бухарест, передает ТАСС.

    Информацию подтвердили в комитете по культуре города. Сообщается, что самолет находился в аэропорту столицы Румынии около трех часов, после чего продолжил полет в Стамбул.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта, отметив выдающийся вклад Стадлера в культурную жизнь города, страны и мира. По его словам, Стадлер был «музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом». Глава города подчеркнул, что память о Сергее Стадлере навсегда останется в истории Петербурга.

    Сергей Стадлер был коренным петербуржцем и всю жизнь посвятил музыке, окончив Петербургскую консерваторию. Его творческая биография включает масштабные симфонические проекты и выступления на крупнейших мировых площадках. Коллеги и общественность отмечают, что его вклад в развитие музыкального искусства будет сохраняться долгие годы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Бухареста из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    Комментарии (23)
    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Комментарии (11)
    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    21 апреля 2026, 12:21 • Новости дня
    Российские военные поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на 21 апреля военные атаковали ключевые позиции армии противника в Краматорске и Славянске, уничтожив здание с высокопоставленными киевскими офицерами, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Точечным атакам подверглись главные центры сопротивления украинских войск в Донбассе, сообщил Лебедев, пишет «Российская газета».

    По Краматорску военные выпустили несколько крупнокалиберных реактивных снарядов, которые поразили локальную цель. Местные жители подтвердили уничтожение объекта, использовавшегося в качестве штаба.

    «Любопытная деталь – обстрел совпал с визитом в Краматорск инспекции из Киева. В прифронтовой город с проверкой прибыли высокопоставленные представители главного управления разведки минобороны Украины. Так что речь идет о попытке накрыть управленческое звено ВСУ в момент его концентрации», – пояснил Лебедев.

    Кроме того, удары корректируемыми бомбами зафиксированы в Славянске. Атаки пришлись на центр города и территорию пригородного села Николаевка. Точной информации о характере пораженных объектов там пока нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    На водительницу Mercedes после массовой аварии с жертвами в центре Москве завели дело
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в отношении женщины за рулем Mercedes, по версии следствия, она устроила смертельную аварию в центре столицы, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 20 апреля у дома №13 по Садово-Черногрязской водитель Mercedes 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения наехала на водителя элетровелосипеда, потом столкнулась с припаркованным автомобилем.

    После этого Mercedes наехал на дорожное ограждение и столкнулся еще с пятью транспортными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка спровоцировала крупную аварию на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу массового ДТП. Жертвами этой автокатастрофы стали водитель электровелосипеда и пассажирка другой машины.

    Комментарии (4)
