    21 апреля 2026, 19:27 • Новости дня

    Следствие попросило арестовать виновницу массового ДТП в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина-водитель, устроившая смертельную аварию в центре столицы, может быть заключена под стражу по ходатайству следствия.

    Следствие подало ходатайство о заключении под стражу женщины, устроившей массовое ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, передает ТАСС.

    Авария произошла в состоянии опьянения, в результате чего погибли два человека и еще двое получили травмы.

    В картотеке Таганского суда Москвы отмечается: «Суд зарегистрировал ходатайство следователя в отношении Владимировой А.К. об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу». Информация об этом содержится в карточке дела, зарегистрированной в суде.

    Рассмотрение вопроса о мере пресечения для женщины-водителя состоится в ближайшее время. Власти продолжают разбирательство по обстоятельствам трагедии, уточняя все детали происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница ДТП на Садовом кольце в Москве может получить до 15 лет колонии. Длительность срока заключения будет зависеть от учета судом смягчающих обстоятельств.

    Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись массовой аварии, в результате которой погибли два человека. В результате столкновения электровелосипеда с автомобилем мужчине оторвало голову.

    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    21 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    На водительницу Mercedes после массовой аварии с жертвами в центре Москве завели дело
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в отношении женщины за рулем Mercedes, по версии следствия, она устроила смертельную аварию в центре столицы, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 20 апреля у дома №13 по Садово-Черногрязской водитель Mercedes 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения наехала на водителя элетровелосипеда, потом столкнулась с припаркованным автомобилем.

    После этого Mercedes наехал на дорожное ограждение и столкнулся еще с пятью транспортными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка спровоцировала крупную аварию на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу массового ДТП. Жертвами этой автокатастрофы стали водитель электровелосипеда и пассажирка другой машины.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Полиция задержала предполагаемую виновницу массовой аварии в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившая массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице владелица BMW задержана полицией, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Женщина за рулем немецкой иномарки спровоцировала крупную аварию на Садовом кольце, ее доставили в отделение полиции, сказал собеседник ТАСС.

    Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

    «В настоящее время устанавливается, была ли она в состоянии опьянения в момент ДТП», – добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля BMW протаранил велосипедиста и четыре транспортных средства. В результате этой крупной аварии погибли два человека. Трагический инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице поздно вечером.

    21 апреля 2026, 18:12 • Новости дня
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы вернулся к рассмотрению иска режиссера Сергея Швыдкого, который требует взыскать свыше 143 млн рублей с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». К процессу дополнительно привлекли основателей бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и Николая Фоменко.

    Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

    Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

    В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Алексей Рыбников выиграл суд о незаконном использовании музыки в спектакле «Буратино».

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой компенсацию за исполнение чужой песни.

    Правообладатели музыкальных произведений подали иск к певцу Мите Фомину из-за выступления на патриотическом концерте.

    21 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с юмором отреагировал на предложение ливийского коллеги выбрать язык для двусторонних переговоров в Москве.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех на встрече с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером Бауром, пошутив о языке переговоров, передает РИА «Новости».

    Переговоры министров проходят в Москве во вторник. Глава российского внешнеполитического ведомства начал беседу на английском языке. Он поблагодарил ливийского коллегу за визит и отметил перспективы развития двусторонних отношений.

    В ответ гость из Ливии предложил продолжить разговор на арабском и русском языках с использованием перевода.

    «А я думал, я по-русски говорил», – отреагировал Лавров, чем вызвал смех у ливийской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих переговорах глава МИД России выразил готовность содействовать восстановлению национального единства Ливии. Москва высоко оценила сбалансированный подход Триполи по вопросам украинского кризиса. Российский министр указал на безрезультатность попыток США ослабить влияние нашей страны в этом североафриканском государстве.

    19 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, они задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

    Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы столичного главка МВД, конфликт начался еще в вагоне поезда и продолжился уже в переходе. Пострадавшие 2000 и 2006 годов рождения рассказали полицейским, что двое неизвестных подошли к ним и начали избивать их по голове и телу.

    Сотрудники полиции оперативно изучили видеозаписи с камер наблюдения, установили личности нападавших и задержали их. В ведомстве уточнили: задержанные – несовершеннолетние, один из них москвич 2010 года рождения, второй – 2009 года рождения.

    Правоохранители уточнили, что подросток 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, после чего выбросил нож на улице. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала избившего молодого человека на станции метро «Рижская» мужчину.

    Московский суд приговорил пятерых подростков к лишению свободы за участие в массовых драках.

    Группа несовершеннолетних с ножом и молотком напала на пассажиров подмосковной электрички.

    20 апреля 2026, 13:56 • Новости дня
    Автоэксперт Ерицян раскрыл опасность долгого прогрева двигателя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Длительная работа автомобиля на холостом ходу приводит к образованию нагара, увеличивает расход топлива и существенно сокращает ресурс мотора, сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

    Долгий прогрев машины не дает оптимальной нагрузки на агрегаты, из-за чего топливо сгорает не полностью, пояснил Ерицян «Газете.Ru»

    Это провоцирует появление нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. «Кроме того, увеличивается расход топлива и общее время работы двигателя, что влияет на его ресурс», – добавил он.

    Специалист отметил, что большинству современных машин достаточно от одной до трех минут работы после запуска даже в холодный сезон. За этот короткий срок масло успевает распределиться по системе, после чего можно начинать аккуратное движение. Дальнейший прогрев гораздо эффективнее происходит на ходу без резких ускорений.

    Регулярное использование автозапуска на 10–15 минут грозит водителям серьезным перерасходом горючего за зиму. Также возрастает нагрузка на выхлопную систему, что может приблизить сроки технического обслуживания и потребовать дополнительных финансовых затрат, подчеркнул собеседник издания.

    Длительная стоянка с заведенным мотором оправдана лишь при экстремальных морозах для минимизации нагрузки на узлы. Однако даже в таких суровых условиях не стоит держать машину на холостом ходу 15–20 минут, заключил Ерицян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный эксперт Максим Ракитин посоветовал тщательно отмывать кузов машины от зимних реагентов. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предупредил об опасности пробуксовки в сугробах для автоматической коробки передач.

    20 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Полицейские изъяли крупную партию кокаина у жителя Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полицейские в ТиНАО задержали мужчину, в сумке которого находилось семь пакетов с кокаином, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

    Полицейские задержали мужчину с крупной партией кокаина на территории ТиНАО, сообщает АГН «Москва». В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что задержанный – 58-летний житель Москвы, которого остановили сотрудники уголовного розыска отдела «Внуковский» в поселении Марушкинское.

    При личном досмотре в его сумке нашли семь пакетов с веществами. Экспертиза подтвердила, что в них содержится кокаин общей массой более 337 граммов. По данным полиции, изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта в столичном регионе.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчину заключили под стражу по решению суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские обнаружили почти килограмм кокаина в номере одного из постояльцев гостиницы.

    Российские таможенники пресекли попытку ввоза 40 килограммов этого наркотика из Латинской Америки.

    Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали гражданина Эквадора с 23 килограммами запрещенного вещества.

    20 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель FAW отозвал 14 тыс. грузовиков CA4180 в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайский автопроизводитель FAW отзывает 14 099 грузовиков модели CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений, а также проведения диагностики и возможной замены ряда комплектующих, сообщил Росстандарт.

    Отмечается, что из общего числа подлежащих отзыву транспортных средств 6 579 автомобилей не были поставлены на государственный учет, а 7 521 грузовик уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года, передает РИА «Новости».

    Как отмечают в ведомстве, на отзываемых грузовиках будет проведена диагностика состояния тормозных камер и, при необходимости, их замена, включая энергоаккумуляторы. Также специалисты проверят состояние выхлопной системы, при необходимости заменят глушители, а кроме того – произведут замену органов управления, таких как многофункциональный подрулевой переключатель и блок управления кондиционером.

    В июле 2025 года по итогам внеплановых проверок было принято решение о запрете импорта и продажи этих грузовиков на территории России. Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформирует представитель FAW в России – ООО «ФАВ-Восточная Европа». Кроме того, узнать о включении машины в отзывную кампанию можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

    Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн BMW начал масштабный отзыв машин из-за риска пожара в моделях, произведенных с июня 2022 по декабрь 2025 года.

    20 апреля 2026, 08:00 • Новости дня
    Lada Azimut впервые представили на выставке в Ташкенте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский кроссовер Lada Azimut представили на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

    Российский кроссовер Lada Azimut впервые был представлен в Узбекистане на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», передает РИА «Новости». Премьера модели прошла в Ташкенте, где представители «АвтоВАЗа» презентовали автомобиль на стенде компании.

    Lada Azimut – новый кроссовер, созданный на платформе Vesta. Модель будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощность которых составляет 120 и 132 лошадиные силы соответственно. «АвтоВАЗ» планирует начать серийное производство новинки в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кроссовер Lada Azimut представили за пределами России на выставке в Белоруссии.

    До этого новинку показали широкой публике на автомобильном фестивале в Москве.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров лично оценил комфорт данного автомобиля.

    20 апреля 2026, 08:28 • Новости дня
    Россия в марте вдвое увеличила закупку китайских легковых автомобилей

    В марте импорт китайских легковых автомобилей в Россию превысил 1 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале весны поставки транспортных средств из Китая на отечественный рынок выросли почти в два раза, превысив сумму в 1 млрд долларов.

    По итогам марта объем ввоза легковых машин из КНР увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости». В денежном выражении показатель достиг 1,109 млрд долларов. За месяц импорт прибавил примерно треть.

    Отечественный авторынок продолжает удерживать лидерство среди главных покупателей китайской техники. В тройку основных направлений экспорта также попали Бразилия с объемом закупок на 913,3 млн долларов и Бельгия, потратившая 803 млн долларов.

    Соединенные Штаты расположились лишь на 20-й строчке рейтинга. Американские импортеры направили на приобретение машин из КНР около 131 млн долларов.

    Отметим, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.

    Ранее сообщалось, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая

    20 апреля 2026, 08:17 • Новости дня
    Власти одобрили увеличение выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей, следует из отзыва кабмина.

    Правительство России поддержало законопроект о повышении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей, передает ТАСС.

    В отзыве кабмина отмечается, что концепция проекта, направленная на повышение страховой защиты пострадавших, поддерживается с учетом переноса даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года.

    Законопроект был разработан председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В настоящее время максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Новая инициатива предусматривает увеличение лимита до 2 млн рублей, чтобы уравнять выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП.

    Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев ранее подчеркивал, что сейчас страховое покрытие в такси при перевозке пассажира составляет 2 млн рублей, тогда как вне заказа – только 500 тыс. рублей.

    В правительстве также указали, что повышение лимита приведет к росту страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Это затронет расходы органов власти и госпредприятий, в связи с чем потребуется перераспределение средств в бюджетах. Перенос срока вступления изменений на 2027 год позволит учесть новые параметры при формировании бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность увеличения лимита выплат по ОСАГО.

    Российский союз страховщиков пожаловался на массовые судебные взыскания с компаний сверх установленного порога.

    Депутаты Госдумы предлагали поднять максимальную сумму компенсации за вред здоровью до 650 тысяч рублей.

    21 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявшего в метро Москвы поезда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появились кадры эвакуации людей из состава, остановившегося в тоннеле на красной ветке столичного метрополитена.

    Очевидцы запечатлели на видео поезд, остановившийся на Сокольнической линии московского метрополитена, передает ТАСС.

    На опубликованных кадрах видно процесс эвакуации людей из вагонов.

    «Пассажиров состава, вставшего в тоннеле между «Красносельской» и «Комсомольской», эвакуируют», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на центральном участке Сокольнической линии временно прервалось движение поездов. Причиной инцидента стала техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Сломавшийся состав находится на сервисном обслуживании у компании-производителя.



    21 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    ЧП на Сокольнической линии метро Москвы произошло из-за неисправности вагона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сбой в движении поездов на Сокольнической линии московского метро был вызван технической неисправностью колесной пары одного из вагонов состава.

    Причиной остановки поезда на красной ветке московского метрополитена стала поломка колесной пары третьего вагона. Об этом сообщила советник заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова.

    «Настоящая причина – в технической неисправности колесной пары третьего вагона», – написала она в своем Telegram-канале.

    Темникова подчеркнула, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Работники подземки оперативно помогли людям покинуть остановившийся поезд и безопасно выйти на станцию.

    В настоящее время специалисты метрополитена работают на месте происшествия, принимая все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального графика движения поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной инцидента на Сокольнической линии стала техническая неисправность состава. Из-за сбоя транзитные поезда временно не курсировали между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского».

    21 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    При пожаре в Москве пострадали пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью во вторник в столице произошло возгорание в одной из квартир на проспекте Вернадского, пострадали несколько человек, сообщил источник.

    Возгорание могло произойти из-за двух человек, которые распивали спиртные напитки, сообщили жильцы дома, передает РЕН-ТВ.

    Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадали пять человек, у них диагностировали ожоги и отравление. Их госпитализировали.

    Причины пожара выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после крупного пожара в подмосковных Мытищах в больницу попали пять человек. При возгорании на пятом этаже жилого дома на севере столицы пострадали трое граждан.

