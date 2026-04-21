Российские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России

Tекст: Денис Тельманов

Сборная России по водному поло разгромила команду Аргентины со счетом 33:11 на Кубке мира среди женских команд во втором дивизионе, передает РИА «Новости».

Эта встреча стала первой для российских игровых сборных с 2022 года, когда спортсмены смогли выступить под флагом и гимном страны.

В следующем туре турнира, который проходит на Мальте, россиянки сыграют против сборной Германии в среду.

Победитель соревнований получит право выйти в первый дивизион Кубка мира по водному поло 2027 года, а также две лучшие команды смогут участвовать в финальном этапе Кубка мира, который состоится в Сиднее с 22 по 26 июля.

В ноябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Позже, 13 апреля, всех российских атлетов допустили к международным турнирам по водным видам спорта в полном объеме.

