NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор

Tекст: Елизавета Шишкова

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии передали команду на выключение эксперимента по измерению низкоэнергетических заряженных частиц (Low-energy Charged Particles, LECP) на борту Voyager 1. Почти 49 лет этот прибор регистрировал ионы, электроны и космические лучи, помогая изучать структуру межзвездной среды за пределами гелиосферы. Данные LECP позволили выявить области с различной плотностью частиц и фронты давления в пространстве, куда до сих пор не добирался ни один другой аппарат, сообщает NASA.

Voyager 1, как и его «близнец» Voyager 2, питается от радионуклидного термоэлектрического генератора, который ежегодно теряет около 4 ватт мощности по мере распада плутония. После почти полувека полета энергетический резерв стал критическим, и команде приходится поэтапно выключать научную аппаратуру и обогреватели, чтобы не допустить замерзания топливных магистралей и сбоев систем. Во время планового маневра ориентации 27 февраля 2026 года инженеры зафиксировали неожиданное падение уровня энергии, что создало риск срабатывания защиты от пониженного напряжения, при которой аппарат автоматически начнет выключать системы уже без команды с Земли. Чтобы не допустить этого и избежать сложной и рискованной процедуры восстановления, специалисты решили заранее отключить LECP.

По словам менеджера миссии Карима Бадаруддина, отключение научного инструмента не было чьим-то желанием, но стало «лучшим из доступных вариантов» для сохранения миссии. На борту Voyager 1 продолжат работать два ключевых прибора: детектор плазменных волн и магнитометр, которые по-прежнему стабильно передают уникальные данные о межзвездном пространстве. Сам зонд сейчас находится на расстоянии около 25 млрд километров от Земли, и радиосигнал идет до него примерно 23 часа, а процедура полного выключения LECP заняла около трех часов с четвертью. При этом небольшой мотор, вращающий датчик LECP для обзора во всех направлениях, оставлен включенным: он потребляет всего около 0,5 ватта, но сохраняет возможность вновь задействовать прибор, если в будущем удастся «освободить» дополнительную мощность.

Решение об отключении LECP было принято не спонтанно: этот прибор давно находился в списке приоритетных кандидатов на отключение. Аналогичный прибор на Voyager 2 был выключен в марте 2025 года. Отключение LECP даст Voyager 1 примерно год «передышки» по энергопотреблению, за который команда намерена подготовить более масштабный энергосберегающий маневр с рабочим названием «Большой взрыв» (Big Bang). Он предполагает одновременную замену группы потребителей энергии: часть устройств будет отключена, а их функции, где это возможно, возложены на более экономичные системы, чтобы удержать аппаратуру теплой и продолжить сбор научных данных.

Первым «Большой взрыв» протестируют на Voyager 2, который находится ближе к Земле и располагает немного большим энергетическим запасом, что делает его более безопасным полигоном. Испытания намечены на май–июнь 2026 года, и в случае успеха аналогичный сценарий могут применить к Voyager 1 не ранее июля. Если эксперимент сэкономит достаточно энергии, у NASA появится шанс в будущем вновь включить LECP на Voyager 1 и продолжить измерения заряженных частиц в межзвездном пространстве.

