Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о совершенствовании избирательного законодательства, передает ТАСС.

Закон предусматривает запрет на использование в агитационных материалах изображений и голосов людей, созданных искусственным интеллектом, в том числе если речь идет о вымышленных или уже умерших лицах.

Документ внесла группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным. В законе уточняется, что исключение делается только для кандидатов и других лиц, которые дали согласие на применение своих изображений и голосов.

Изменения вносятся в два федеральных закона: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избирательная кампания по выборам в Государственную думу фактически уже началась.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил, что число заявок на предварительное голосование партии достигло 2,1 тыс., а конкурс составил почти пять человек на место.

Президент Владимир Путин отметил, что противники России попытаются использовать любые возможности для дестабилизации страны во время осенних выборов.