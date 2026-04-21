  • Новость часаРоссийские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    21 апреля 2026, 18:50 • Новости дня

    СК завел дело на мужчину за бросок ножа в живот ребенку

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину из Подмосковья подозревают в истязании ребенка после появления видео, на котором он бросает нож в живот несовершеннолетнему, что вызвало проверки ведомств.

    Уголовное дело по факту истязания и неисполнения родительских обязанностей было возбуждено в отношении жителя деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, сообщает РИА «Новости».

    По данным следствия, мужчина якобы использовал опасные предметы для физической подготовки детей, в том числе бросал нож в живот несовершеннолетнему с высоты.

    Официальный канал подмосковного главка Следственного комитета в платформе Мах сообщил, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность размещенной в социальных сетях информации.

    Ранее прокуратура и МВД Московской области начали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина бросает нож в живот ребенку.

    При этом отмечается, что официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало.

    В Московской области житель Красногорска признан виновным в избиении до смерти своей престарелой матери.

    Следственный комитет в Архангельской области начал расследование по фактам жестокого обращения с малолетними в детском саду после появления соответствующего видео в социальных сетях.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    Комментарии (23)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Комментарии (11)
    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин указал на пользу программы «Время героев» для муниципального служения

    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    Комментарии (23)
    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    Комментарии (5)
    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    Путин подписал указ о начале эксперимента по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров

    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    @ Jorge Rios Ponce/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России зафиксирован рост числа случаев ожирения среди детей, причем особенно заметно увеличение заболеваемости среди мальчиков, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

    По словам Драпкиной, распространенность детского ожирения в России увеличивается, особенно среди мальчиков. Впервые показатели ожирения среди мужчин и женщин в России сравнялись, хотя ранее болезнь была более характерна для женщин, пишет «Коммерсантъ».

    Драпкина подчеркнула, что ожирение, проявившееся в детстве, часто сохраняется и во взрослом возрасте, особенно у мальчиков.

    «У нас в центре проводилось исследование. В течение 37 лет мы наблюдали за мальчиками и девочками. Ожирение в детском возрасте – самый постоянный фактор, который затем встречается и в возрасте 40–50 лет, даже больше, особенно у мальчиков», – заявила она.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отмечал, что в 2024 году от ожирения страдали 480 тыс. школьников. Медики предупреждают: чем раньше возникает заболевание, тем выше риск его сохранения во взрослом возрасте.

    Согласно данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF), сегодня в мире ожирением страдают около 180 млн детей. К 2040 году, по прогнозу организации, это число вырастет до 227 млн.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об остановке тенденции роста ожирения у несовершеннолетних в России.

    Профессор Валентин Фадеев предупредил, что число россиян с ожирением может превысить треть населения в ближайшие десять лет при отсутствии изменений в образе жизни.

    В РАН заявили, что в России наблюдается устойчивый рост числа детей с избыточной массой тела. Девять процентов детей в стране страдают ожирением.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за пять часов

    Минобороны: Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за пять часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение пяти часов системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской, Курской областями, Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны.

    Аппараты были уничтожены в период с 15.00 до 20.00 мск, сообщается в канале ведомства в Max.

    Напомним, с 8.00 до 15.00 мск средства ПВО сбили над Россией 33 беспилотника.

    В понедельник обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Российские муниципалитеты заключили 130 соглашений с зарубежными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым направлением взаимодействия российских муниципалитетов в 2025 году стало международное сотрудничество. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами.

    Эти данные были озвучены в ходе первого дня III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие проводится по поручению президента Российской Федерации. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В работе форума принимают участие около семи тысяч представителей муниципального сообщества, органов власти, а также более 60 делегатов из зарубежных городов.

    С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнувший роль муниципального уровня власти в достижении национальных целей развития страны. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил необходимость усиления правовой защиты муниципальных служащих и вовлечения местных инициатив в формирование новой народной программы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула значимость местного самоуправления как основы государственности и отметила вклад женщин в работу муниципальных органов.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут обратила внимание на роль муниципалитетов в развитии сельских территорий и повышении качества жизни на местах.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил важность комплексного развития территорий, заявив: «Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, дорог и работы, человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо развивать все регионы страны в комплексе».

    Отдельный акцент был сделан на международном и межрегиональном сотрудничестве. Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что экономическое развитие начинается на местах, подчеркнув необходимость более тесной связки муниципалитетов с межправительственными комиссиями и расширения кооперации регионов с зарубежными партнерами.
    «На уровне российской части межправительственных комиссий, мы готовы продвигать и отстаивать перед зарубежными партнерами интересы наших муниципальных образований, выступающих с конкретными предложениями, проектами и проблемами. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами», – заявил он.

    По итогам первого дня форума было подписано соглашение между фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ о создании муниципальных филиалов фонда в регионах, что позволит выстроить единую систему поддержки ветеранов СВО и их семей на местах. В рамках программы также прошел форум городов-побратимов с участием более 60 делегатов из зарубежных стран, а также фестиваль культур «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России.

    Работа форума продолжится 21 апреля, в этот же день состоится церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Max переименовали в «Макс» в магазинах приложений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный мессенджер Max сменил название в магазинах приложений и теперь называется «Макс».

    Новое название появилось в AppStore, Google Play и RuStore, передает ТАСС.

    Ранее генеральный директор Мax Фарит Хуснояров заявил, что компания официально использует оба варианта написания – «Макс» и Мax, считая их равнозначными.

    Мессенджер Max стал лидером по активности пользователей в России. В мессенджере Max зарегистрировались 7 млн пользователей из-за рубежа.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Посол отметил отсутствие опровержений производства оружия для Киева в ФРГ

    Посол Нечаев: В ФРГ пока не опровергли производство оружия для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    На данный момент никто в Германии не опроверг информации о том, что на объектах, указанных в недавнем списке Минобороны России, производится оружие для Украины, направленное против России, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, немецкие коллеги выражают обеспокоенность тем, что публикация такого списка может восприниматься как скрытая угроза для указанных предприятий, передает ТАСС.

    Нечаев подчеркнул, что никто официально не отрицает военный характер производства и его связь с Украиной на фоне визита Владимира Зеленского в Германию и заключения соглашения о стратегическом партнерстве, включая военно-техническое сотрудничество.

    «Но ведь это производство военное и нацелено против России, против ее граждан. Поэтому кто должен возмущаться? По крайней мере, вряд ли мы должны испытывать на этот счет удовлетворение», – заявил дипломат.

    Он добавил, что у России есть определенный скептицизм по поводу роста числа подобных предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для использования против России. По словам Нечаева, в Берлине прекрасно осведомлены о ситуации, и он выразил надежду, что это понимание сохранится.

    Напомним, Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    В МИД призвали западные делегации прекратить бесплодные разговоры в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов обратился к западным делегациям на Региональном форуме по устойчивому развитию под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в Женеве.

    Он подчеркнул, что форум собрался для решения других задач, а для «бесплодных, оторванных от реальности разговоров существует Брюссель», передает ТАСС.

    Логвинов отметил, что каждая делегация могла самостоятельно распорядиться тремя минутами, которые были отведены на выступление. По его словам, большинство участников форума обозначили реальные проблемы, мешающие достижению Целей устойчивого развития.

    В то же время, глава департамента МИД России обратил внимание, что некоторые западные представители попытались политизировать обсуждение. Он заявил, что эти попытки выглядели искусственно и не нашли поддержки у других участников, поскольку форум был создан для профессионального обмена мнениями, а не политических дебатов.

    Ранее МИД России заявил о шансе навести порядок в ООН. Ведомство призвало нового генсека ООН сделать работу над ошибками.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин призвал создавать условия для возвращения жителей приграничья домой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, остается непростой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов. Поэтому, по его словам, важно создать условия, чтобы жители приграничья оставались на своей земле и возвращались домой.

    Президент подчеркнул, что необходимо проводить мероприятия, которые способствуют тому, чтобы жители не покидали свои родные места или возвращались на свою землю, передает ТАСС.

    «В силу того, что ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались (на нее)», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей

    Путин: Помощь жителям Курской области – долг властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим жителям Курской области является прямым долгом властей.

    Во время совещания с главами муниципальных образований на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» глава государства отметил, что поддержка, выплаты и другие меры должны быть востребованы и ощущаться людьми, передает РИА «Новости».

    «Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют», – подчеркнул Путин, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.

    Президент отдельно отметил, что ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, продолжает оставаться сложной.

    Ранее в Курской области начали строить поселок для переселенцев из приграничья.

    В марте правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей.

    Путин отмечал важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.

    Комментарии (0)
