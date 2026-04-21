Спасатели рассказали о составе группы погибших в горах Бурятии туристов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, трагедия произошла в горах на западе Бурятии, где погибли мужчина 1983 года рождения и две женщины 1982 и 1985 годов рождения.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что остальные участники туристической группы самостоятельно спустились с горы Мунку-Сардык и уведомили о случившемся.

Власти передали информацию о погибших в полицию для проведения дальнейших процедур. Сейчас к месту происшествия направлены спасатели, чтобы осуществить все необходимые работы.

Обстоятельства происшествия уточняются, официальные подробности по факту гибели троих человек пока не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование гибели трех туристов в горах Восточного Саяна в Бурятии. По предварительным данным, туристы погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык.