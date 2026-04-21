Гендиректора «Эксмо» доставили на допрос в Следственный комитет

Tекст: Елизавета Шишкова

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев вместе с несколькими сотрудниками был доставлен на допрос в Следственный комитет, передает РИА «Новости». Поводом для следственных действий стало расследование дела об экстремизме.

«Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации – в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года», – заявили в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

Ранее источники в правоохранительных органах также сообщали о проведении следственных действий с участием руководителя издательства. Уголовное дело, в рамках которого проводится проверка, касается распространения литературы, выпущенной Popcorn Books.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года правоохранители задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. На следующий день следователи отпустили его после проведения допроса. Позже суд отправил под домашний арест руководителей издательств Popcorn Books и Individuum.