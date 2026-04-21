Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.
«Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.
Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.
Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.