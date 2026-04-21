  • Новость часаПутин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США собрали силы для новой атаки против Ирана
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Гендиректора «Эксмо» доставили на допрос в Следственный комитет
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров
    21 апреля 2026, 16:04 • Новости дня

    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжит работу над созданием защитного кордона ради обеспечения спокойствия приграничных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.

    «Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.

    Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.

    Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Комментарии (14)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    Комментарии (21)
    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    Путин подписал указ о начале эксперимента по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров

    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    Комментарии (23)
    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин указал на пользу программы «Время героев» для муниципального служения

    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, возглавляющему школу в Калужской области.

    Награда присуждена в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», передает ТАСС.

    Церемония вручения третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит на площадке «Live Арена». Евгений Филонов работает директором одной из школ в Калужской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение» заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.

    Ранее глава государства вручил эту награду главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому. Российский лидер также отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова в номинации за героизм.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о поиске Киевом оправданий будущей победы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины уже начали задумываться о том, как им предстоит объяснять обществу исход конфликта после неминуемого успеха российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Победа России в противостоянии очевидна для всех участников, включая украинское руководство. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, в Киеве уже обсуждают способы оформления ситуации после завершения боевых действий в пользу Москвы.

    В ходе мероприятия один из присутствующих выразил благодарность участникам спецоперации. Он отметил, что в успехе российских военных никто не сомневается, включая противника.

    «Да. Там просто думают, как это все оформить», – согласился президент России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года президент России обозначил условия мирного урегулирования украинского кризиса. Летом того же года глава государства выразил уверенность в обязательном наступлении победы. Ранее на встрече с руководителями муниципалитетов Владимир Путин заявил о неминуемом успехе российской армии.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Сейшельских островов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини 22 апреля в Москве, сообщает ТАСС. Визит главы Сейшел носит рабочий характер.

    В пресс-службе Кремля отметили: «22 апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом».

    Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, на встрече будут затронуты международная и региональная повестка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России провел переговоры с лидером Мадагаскара.

    Ранее Владимир Путин встретился с президентом Мали.

    В мае глава государства поздравил африканских лидеров с Днем Африки.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о роли управленцев в обеспечении суверенитета России

    Путин: Управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что все управленцы работают ради укрепления суверенитета и безопасности государства.

    По его словам, управленцы всех уровней представляют собой единую команду, а муниципальные органы власти являются ее основой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что для граждан именно представители муниципальной власти становятся лицом всей системы публичной власти. Он отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, что служит опорой для дальнейшего развития страны.

    Глава государства также поприветствовал представителей муниципальных органов из зарубежных стран, присутствующих на форуме. По его словам, международное сотрудничество на этом уровне продолжает развиваться, что вызывает удовлетворение.

    Премия «Служение» считается главной муниципальной наградой в России. Она вручается тем, кто внес значительный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения.

    Ранее на заседании Наблюдательного совета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко определили победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин призвал создавать условия для возвращения жителей приграничья домой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, остается непростой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов. Поэтому, по его словам, важно создать условия, чтобы жители приграничья оставались на своей земле и возвращались домой.

    Президент подчеркнул, что необходимо проводить мероприятия, которые способствуют тому, чтобы жители не покидали свои родные места или возвращались на свою землю, передает ТАСС.

    «В силу того, что ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались (на нее)», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    На церемонии вручения премии «Служение» президент России Владимир Путин подчеркнул, что прямой контакт муниципальных служащих с людьми имеет особое значение для развития всей страны.

    Президент России Владимир Путин лично посетил церемонию награждения лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение», которая прошла на площадке Live Арены, передает РИА «Новости».

    «Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День местного самоуправления. Я посмотрел, у нас много всяких праздничных событий и сегодня в том числе. Кто только сегодня не отмечает свой профессиональный праздник, но все-таки, что касается местного самоуправления, дня местного самоуправления, это все-таки имеет особое значение для страны», – заявил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник важен не только для работников муниципальной сферы, но и для всех граждан страны. По его словам, именно местное самоуправление обеспечивает прямой контакт с людьми и решает самые насущные и важные вопросы на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителями муниципалитетов.

    Во время торжественной церемонии в Москве российский лидер вручил победителям всероссийскую муниципальную премию «Служение».

    Ранее Владимир Путин назвал работников местной власти Донбасса и Новороссии стальными людьми.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал мужество чиновников в новых регионах примером для всей России

    Путин: Мужество чиновников в новых регионах – пример для всей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников муниципалитетов, работающих в новых регионах и приграничных территориях.

    На церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Путин особо выделил представителей муниципальных команд, трудящихся на исторических российских землях – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, регулярно подвергающихся террористическим атакам, передает РИА «Новости».

    «Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях – пример для всей страны», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил о роли управленцев в обеспечении суверенитета России.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей

    Путин: Помощь жителям Курской области – долг властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим жителям Курской области является прямым долгом властей.

    Во время совещания с главами муниципальных образований на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» глава государства отметил, что поддержка, выплаты и другие меры должны быть востребованы и ощущаться людьми, передает РИА «Новости».

    «Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют», – подчеркнул Путин, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.

    Президент отдельно отметил, что ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, продолжает оставаться сложной.

    Ранее в Курской области начали строить поселок для переселенцев из приграничья.

    В марте правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей.

    Путин отмечал важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин назвал единство российского народа залогом успеха побед

    Путин назвал единство российского народа залогом успеха побед

    Путин назвал единство российского народа залогом успеха побед
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал сплоченность народа и объединение усилий фронта и тыла главным условием для достижения успехов и будущих достижений страны.

    Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул значимость сплоченности общества.

    «В этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», – заявил российский лидер, говоря об объединении фронта и тыла, а также всего народа страны.

    Премия «Служение» является главной муниципальной наградой в России. Она присуждается выдающимся представителям этой сферы, включая команды и отдельных специалистов. Награду получают те, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и способствовал повышению качества жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения премии «Служение» президент России заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.

    Глава государства отметил мужество сотрудников муниципалитетов в новых регионах.

    Ранее российский лидер назвал единство граждан залогом успеха страны.

    Комментарии (0)
