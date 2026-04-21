Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех на встрече с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером Бауром, пошутив о языке переговоров, передает РИА «Новости».

Переговоры министров проходят в Москве во вторник. Глава российского внешнеполитического ведомства начал беседу на английском языке. Он поблагодарил ливийского коллегу за визит и отметил перспективы развития двусторонних отношений.

В ответ гость из Ливии предложил продолжить разговор на арабском и русском языках с использованием перевода.

«А я думал, я по-русски говорил», – отреагировал Лавров, чем вызвал смех у ливийской делегации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих переговорах глава МИД России выразил готовность содействовать восстановлению национального единства Ливии. Москва высоко оценила сбалансированный подход Триполи по вопросам украинского кризиса. Российский министр указал на безрезультатность попыток США ослабить влияние нашей страны в этом североафриканском государстве.