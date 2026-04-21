Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин лично посетил церемонию награждения лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение», которая прошла на площадке Live Арены, передает РИА «Новости».
«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День местного самоуправления. Я посмотрел, у нас много всяких праздничных событий и сегодня в том числе. Кто только сегодня не отмечает свой профессиональный праздник, но все-таки, что касается местного самоуправления, дня местного самоуправления, это все-таки имеет особое значение для страны», – заявил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что этот праздник важен не только для работников муниципальной сферы, но и для всех граждан страны. По его словам, именно местное самоуправление обеспечивает прямой контакт с людьми и решает самые насущные и важные вопросы на местах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителями муниципалитетов.
Во время торжественной церемонии в Москве российский лидер вручил победителям всероссийскую муниципальную премию «Служение».
Ранее Владимир Путин назвал работников местной власти Донбасса и Новороссии стальными людьми.