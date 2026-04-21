Стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля

Более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса из-за участия Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Более тысячи музыкантов, музыкальных лейблов и других деятелей искусства выступили с призывом бойкотировать «Евровидение-2026», передает РИА «Новости».

Обращение опубликовано на сайте движения No Music for Genocide. В письме говорится: «Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам, сотрудникам и фанатам бойкотировать «Евровидение» до тех пор, пока EBU не запретит допуск израильской телерадиокомпании KAN».

Авторы обращения выступают против «нормализации израильского геноцида» в секторе Газа.

Среди подписавших письмо оказались такие известные музыканты, как победители конкурса прошлых лет Эммили де Форест и Чарли Макгеттиган, а также Роджер Уотерс, Massive Attack, Улоф Дрейер и Брайан Ино.

В октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил голосование по недопуску Израиля к «Евровидению-2026» и перенес рассмотрение вопроса на декабрь, после чего принял решение в пользу допуска страны.

В ответ на это Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкоте конкурса.

Победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

