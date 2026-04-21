    21 апреля 2026, 17:59 • Новости дня

    Зампред ЕЦБ: Решения по ставкам требуют осмотрительности из-за ближневосточного конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейскому центробанку рекомендовано принимать решения по процентным ставкам с осторожностью на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Европейскому центробанку следует проявлять осмотрительность и хладнокровие при принятии решений относительно процентных ставок в условиях сохраняющейся из-за ближневосточного конфликта высокой неопределенности, заявил на мероприятии в Мадриде зампред ЕЦБ Луис де Гиндос, передает «Интерфакс».

    «Нам необходимо проявлять осмотрительность, сохранять хладнокровие и анализировать данные. Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Ормузский пролив то закрывается, то открывается, то снова закрывается», – сказал де Гиндос.

    Зампред ЕЦБ отметил, что военные действия проходят в крайне важном регионе, что вызвало шок на стороне предложения. По его словам, ближневосточный конфликт уже оказал значительное негативное влияние на мировую экономику, которое проявилось в ускорении инфляции и ослаблении экономической активности.

    Такая ситуация является серьезной проблемой для центральных банков, подчеркнул он, добавив, что приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности цен. Инструменты денежно-кредитной политики не могут предотвратить первичное воздействие конфликта на динамику цен, но способны сдержать проявление вторичных эффектов. Де Гиндос также добавил, что ведущиеся переговоры станут главным элементом, который определит траекторию инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Международного валютного фонда спрогнозировали повышение базовой ставки Европейского центробанка на фоне ближневосточного конфликта.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе.

    Движение нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановилось.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    20 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует выделить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

    Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

    Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расходы стран Евросоюза на оборону выросли до рекордных значений.

    Еврокомиссия запустила программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся военными технологиями.

    Кубилюс анонсировал рост ежегодных военных расходов до 700 млрд евро.

    Также политик призвал сделать восточные границы объединения готовыми к обороне.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами

    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    CNN: США и Иран проведут переговоры в Пакистане в среду

    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде
    @ SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Очередная встреча представителей двух государств запланирована на 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    20 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    ОАЭ пригрозили США отказом от доллара при нефтяных расчетах

    WSJ сообщила о готовности ОАЭ перейти на юани при дефиците долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Власти ОАЭ допустили использование альтернативных валют для проведения нефтяных сделок в случае нехватки американских средств, они предупредили об этом США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

    Подобный сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

    Пока официального запроса на создание своп-линии от Эмиратов не поступало. Этот механизм позволил бы местному центробанку получить дешевый доступ к американской валюте для поддержки дирхама или пополнения резервов при кризисе ликвидности.

    В беседах с американскими коллегами представители ближневосточной страны называют такую идею предварительной мерой, направленной на предотвращение рисков.

    Национальная валюта Эмиратов привязана к доллару, а резервы государства достигают 270 млрд долларов. Однако геополитическая напряженность спровоцировала отток капитала, создав дополнительное давление на экономику. Аналитики S&P Global считают финансовую гибкость страны надежным буфером, но предупреждают, что длительные перебои в экспорте энергоносителей несут серьезные риски.

    Кроме того, Абу-Даби начал обсуждать с Вашингтоном получение поддержки на случай глубокого кризиса из-за обострения конфликта с Ираном. Эмиратские дипломаты подчеркнули, что пока государству удается избегать худших экономических последствий, но в будущем может потребоваться финансовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, страны Шанхайской организации сотрудничества готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента.

    Саудовская Аравия отказалась от продления пятидесятилетнего нефтедолларового пакта с США. Индия оплачивает большую часть российской нефти дирхамами ОАЭ.

    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    МИД: Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    21 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    WSJ: Крупные энергокомпании расширяют инвестиции за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие мировые энергетические корпорации активно расширяют географию добычи нефти, инвестируя десятки миллиардов долларов в проекты вне ближневосточного региона, пишет Wall Street Journal.

    Компании ищут альтернативные регионы для инвестиций. Причиной изменения стратегии стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе и риски повреждения инфраструктуры из-за конфликта США и Израиля с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Так, американская Exxon Mobil планирует вложить до 24 млрд долларов в глубоководные проекты у берегов Нигерии. Chevron наращивает присутствие в Венесуэле и уже выделила семь млрд долларов на морские месторождения. Британская BP вошла в проекты шельфа Намибии, а TotalEnergies договорилась о разведке с Турцией.

    Помимо Африки и Южной Америки, корпорации присматриваются к Средиземноморью. На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к старту добычи у побережья Греции.

    Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что эти проекты принесут нефтяным гигантам суммарно 120 млрд долларов прибыли в ближайшие годы. Высокие цены на нефть обеспечивают компании средствами для разведки в ранее недоступных регионах, компенсируя прошлые потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки Ормузского пролива. Американское руководство обратилось к крупнейшим энергетическим корпорациям с просьбой нарастить объемы производства сырья. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    20 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Аракчи рассказал Лаврову о нарушениях прекращения огня со стороны США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора проинформировал Сергея Лаврова о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны США, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

    В сообщении иранского МИД отмечается, что Аракчи рассказал Лаврову о событиях в регионе и выразил обеспокоенность незаконным поведением США, передает ТАСС.

    В ходе разговора Аракчи заявил, что незаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с требованиями дипломатии.

    По его словам, Иран, наблюдая за поведением другой стороны, примет решение для защиты национальной безопасности».

    Кроме этого, обсуждалось двустороннее сотрудничество между Тегераном и Москвой, направленное на восстановление мира и стабильности в регионе. Обе стороны подтвердили намерение продолжить совместные усилия по обеспечению безопасности.

    Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что США обратились к Ирану с просьбой разработать новый мирный план.

    Президент США заявил, что не собирается продлять договоренность о перемирии с Тегераном, срок действия которых истекает в ближайшую среду.

    Американский лидер отметил, что блокада в отношении Ирана не будет снята до заключения сделки.

