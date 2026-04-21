Путин посетил церемонию вручения муниципальной премии «Служение»

Ожидается, что глава государства лично вручит награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Всего в рамках мероприятия будут отмечены 40 лауреатов и победителей, передает РИА Новости.
«Служение» считается главной муниципальной премией страны. Награда присуждается выдающимся представителям сообщества, внесшим особый вклад в развитие образований и повышение качества жизни граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках премии глава государства отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова. До этого на площадке Live Арена президент наградил муниципальную чиновницу из Башкирии.