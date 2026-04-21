Путин заявил о роли управленцев в обеспечении суверенитета России

Путин: Управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, управленцы всех уровней представляют собой единую команду, а муниципальные органы власти являются ее основой, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что для граждан именно представители муниципальной власти становятся лицом всей системы публичной власти. Он отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, что служит опорой для дальнейшего развития страны.

Глава государства также поприветствовал представителей муниципальных органов из зарубежных стран, присутствующих на форуме. По его словам, международное сотрудничество на этом уровне продолжает развиваться, что вызывает удовлетворение.

Премия «Служение» считается главной муниципальной наградой в России. Она вручается тем, кто внес значительный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения.

Ранее на заседании Наблюдательного совета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко определили победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».