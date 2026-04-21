Колокольцев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Колокольцев в ходе визита в Пхеньян встретился с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом, передает ТАСС.

Российский министр поблагодарил северокорейского коллегу за поддержку специальной военной операции.

«Глава МВД России поблагодарил коллегу за твердую поддержку руководством КНДР специальной военной операции и участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области. Символично, что встреча проходит в канун годовщины завершения операции по освобождению Курской области от ВСУ. Бойцы КНДР плечом к плечу сражались с нашими военнослужащими, Россия высоко ценит и не забудет их подвиг», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме того, Колокольцев предложил обмениваться информацией о контрабанде наркотиков. Стороны также подписали программу обмена делегациями между ведомствами на 2026–2027 годы и обсудили предстоящую реформу правоохранительной системы в КНДР, в ходе которой Россия готова поделиться своим опытом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров напомнил о братской помощи Пхеньяна при освобождении Курской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил благодарность корейским саперам за разминирование территорий региона.