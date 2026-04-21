Суд оштрафовал работавшую удаленно из Сочи экс-судью

Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул
Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург – Стамбул, который был вынужден экстренно сесть в Бухарест, передает ТАСС.
Информацию подтвердили в комитете по культуре города. Сообщается, что самолет находился в аэропорту столицы Румынии около трех часов, после чего продолжил полет в Стамбул.
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта, отметив выдающийся вклад Стадлера в культурную жизнь города, страны и мира. По его словам, Стадлер был «музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом». Глава города подчеркнул, что память о Сергее Стадлере навсегда останется в истории Петербурга.
Сергей Стадлер был коренным петербуржцем и всю жизнь посвятил музыке, окончив Петербургскую консерваторию. Его творческая биография включает масштабные симфонические проекты и выступления на крупнейших мировых площадках. Коллеги и общественность отмечают, что его вклад в развитие музыкального искусства будет сохраняться долгие годы.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Бухареста из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.