Спикер Сейма: Польша ведет диалог с США, стоя на коленях

Спикер Сейма Чажастый: Польша ведет диалог с США, стоя на коленях

Tекст: Ольга Иванова

Политик Влодзимеж Чажастый осудил действия руководства республики на международной арене, передает ТАСС. Он считает, что дипломатические контакты выстраиваются в корне неверно.

«В разговоре с американцами следует использовать деликатный, но решительный тон. Тон должен быть деликатным, но разговор не должен вестись на коленях. <...> К тому же я вижу, что наше правительство, в конце концов, проводит подобную политику», – отметил спикер Сейма.

Ранее парламентарий неоднократно осуждал ближневосточный курс Вашингтона и отказался поддерживать инициативу о присуждении Дональду Трампу Нобелевской премии мира. В ответ американский посол Том Роуз полностью прекратил контакты с Чажастым.

Премьер-министр республики Дональд Туск публично заступился за Влодзимежа Чажастого.

Вице-спикер польского парламента Магдалена Беят обвинила американского дипломата в колониальном отношении к Варшаве.