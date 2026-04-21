    21 апреля 2026, 14:28 • Новости дня

    Фонд поддержки и защиты прав соотечественников России попал под санкции ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС сообщил о введении санкций против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Pravfond), а также портала Euromore.

    В документе подчеркивается, что ограничительные меры коснулись Pravfond за публикацию юридических и аналитических материалов, которые, по мнению Совета ЕС, распространяют «дезинформационные нарративы», передает РИА «Новости».

    В феврале ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей.

    Ранее депутат Европарламента Томас Гайзель признал провал санкций ЕС против России.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    20 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует выделить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

    Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

    Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расходы стран Евросоюза на оборону выросли до рекордных значений.

    Еврокомиссия запустила программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся военными технологиями.

    Кубилюс анонсировал рост ежегодных военных расходов до 700 млрд евро.

    Также политик призвал сделать восточные границы объединения готовыми к обороне.

    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    Путин подписал указ о начале эксперимента по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин указал на пользу программы «Время героев» для муниципального служения

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    20 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»

    Член СПЧ Боровова увидела в песне «Я люблю Мухаммеда» разжигание вражды

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» дискредитирует автора и уничтожает государствообразующую составляющую, заявила член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова на круглом столе в Общественной палате.

    По ее словам, произведение разжигает межконфессиональную вражду, и она получает жалобы на подобный контент от родителей, школьных организаций и православного сообщества, передает РБК. Боровова привела пример письма, где содержались претензии к песне, и подчеркнула, что в припеве явно усматривается разжигание вражды.

    «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», – отметила Боровова.

    Также она подчеркнула, что, несмотря на свободное правовое поле и свободу слова, подобный контент «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». В связи с этим Боровова предложила «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».

    Модератор мероприятия Станислав Корякин напомнил, что важно соблюдать баланс между защитой интересов общества и творческой свободой. Он отметил, что экспертная оценка необходима не для полного запрета творчества, а для создания здоровой среды.

    Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала и другая представительница СПЧ Марина Ахмедова, отметившая, что «разумный человек не станет петь такие слова».

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    20 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осколки беспилотника, уничтоженного над Севастополем, повредили пассажирский маршрутный автобус во время атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    По информации из канала Развожаева в Max, инцидент произошел в понедельник на Радиогорке – осколки разбили несколько стекол автобуса маршрута №55 и пробили крышу.

    Губернатор пояснил, что автобус находился на конечной остановке и в нем не было пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.

    Развожаев отметил, что этот инцидент является наглядным подтверждением необходимости эвакуации людей из транспорта во время воздушной тревоги.

    Днем в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее сбитый беспилотник поджег резервуар с топливом в Севастополе.

