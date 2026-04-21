В учреждениях образования России начались учения по техногенным угрозам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двухдневные всероссийские учения по действиям при техногенных угрозах стартовали во всех образовательных учреждениях страны, передает РИА «Новости».

Открыли мероприятие глава МЧС Александр Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов.

В ходе учений, которые пройдут в школах, колледжах и детских садах по всей стране, будет проверена готовность сотрудников и обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях. Слаженность взаимодействия протестируют сотрудники МЧС России, МВД, Росгвардии и других ведомств.

Ключевыми задачами учений названы проверка систем оповещения, отработка взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, а также закрепление знаний и умений по выполнению утвержденных алгоритмов действий в условиях техногенных угроз.

