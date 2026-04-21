В Британии начали расследование против Telegram

Tекст: Денис Тельманов

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми, передает РИА «Новости».

Сообщается, что причиной для начала проверки стала жалоба от фонда «Канадский центр защиты детей» (Canadian Centre for Child Protection).

В официальном заявлении Ofcom отмечается, что расследование проводится в рамках британского закона о безопасном интернете. «Мы провели собственную оценку платформы и в свете этого решили начать расследование, чтобы выяснить, выполняет ли Telegram свои обязанности в отношении незаконного контента», говорится в документе.

В случае подтверждения нарушений закона на Telegram может быть наложен штраф до 18 млн фунтов стерлингов или 10% от международной выручки компании. Ofcom особо подчеркивает, что цель расследования – определить, насколько эффективно мессенджер борется с распространением запрещенных материалов.

