    21 апреля 2026, 14:15 • Новости дня

    В Британии начали расследование против Telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии инициировали проверку деятельности Telegram по подозрению в нарушении закона о безопасном интернете и возможном распространении запрещенных материалов.

    Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что причиной для начала проверки стала жалоба от фонда «Канадский центр защиты детей» (Canadian Centre for Child Protection).

    В официальном заявлении Ofcom отмечается, что расследование проводится в рамках британского закона о безопасном интернете. «Мы провели собственную оценку платформы и в свете этого решили начать расследование, чтобы выяснить, выполняет ли Telegram свои обязанности в отношении незаконного контента», говорится в документе.

    В случае подтверждения нарушений закона на Telegram может быть наложен штраф до 18 млн фунтов стерлингов или 10% от международной выручки компании. Ofcom особо подчеркивает, что цель расследования – определить, насколько эффективно мессенджер борется с распространением запрещенных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацию мессенджера Telegram обязали выплатить 7 млн рублей за отказ удалять материалы с призывами к экстремистской деятельности.

    Павел Дуров заявил, что попытки французских властей получить контроль над личной перепиской граждан спровоцируют беспрецедентные кражи персональной информации миллионов пользователей.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о выдвинутых против него во Франции обвинениях, за каждое из которых предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

    21 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против онлайн-взыскания долгов по ЖКУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам, настаивая на прозрачности начислений.

    Партия «Единая Россия» не поддержит инициативы, которые приведут к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте партии.

    Координатор направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас в СМИ обсуждается информация о подготовке Минстроем законопроекта по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ.

    Пахомов отметил, что позиция партии по этой теме остается неизменной, несмотря на дискуссии в обществе: «Единая Россия» категорически против подобных решений.

    Он подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная, прозрачная и не вызывающая вопросов у жителей система начислений платежей. «И только после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью. Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – заявил парламентарий.

    20 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    РБК: Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бизнесменов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей через схему «бумажного» НДС, сообщили в инстанции.

    Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они успели покинуть страну, поэтому их арестовали заочно, пишет РБК. Это первый случай уголовного преследования пользователей схемы «бумажного» НДС.

    Ранее, 16 апреля, суд уже арестовал до 14 июня трех других фигурантов этого дела. Д.В. Пацукову, Д.О. Сапрыкину и А.А. Макарову вменяют неправомерный оборот платежей, представление подложных деклараций и незаконное образование юридического лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл подробности работы теневой сети с ущербом государству более 1 трлн рублей. Силовики провели масштабную спецоперацию против организаторов нелегальной площадки по уклонению от уплаты НДС.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент транспорта столицы обнародовал видеозапись массовой аварии в центре города, унесшей жизни двух человек.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале департамента.

    Напомним, женщина в состоянии опьянения и без госномеров на Mercedes спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    20 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продукт детского питания HiPP, в котором в Австрии был обнаружен крысиный яд, не поставляется на российский рынок, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Производство этого питания осуществляется на заводе в Германии, и никаких данных о выявлении или поставках опасной продукции в Россию не поступало, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в одной из банок детского питания HiPP.

    Компания «Хипп Русь» сообщила Роспотребнадзору, что сейчас проводится расследование инцидента с детским питанием в трех странах: Австрии, Чехии и Словакии. Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок за рубеж и не приобретать названную продукцию для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.


    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    20 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер скончался на борту самолета, экстренно севшего в Румынии, который летел из Петербурга в Стамбул.

    Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург – Стамбул, который был вынужден экстренно сесть в Бухарест, передает ТАСС.

    Информацию подтвердили в комитете по культуре города. Сообщается, что самолет находился в аэропорту столицы Румынии около трех часов, после чего продолжил полет в Стамбул.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта, отметив выдающийся вклад Стадлера в культурную жизнь города, страны и мира. По его словам, Стадлер был «музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом». Глава города подчеркнул, что память о Сергее Стадлере навсегда останется в истории Петербурга.

    Сергей Стадлер был коренным петербуржцем и всю жизнь посвятил музыке, окончив Петербургскую консерваторию. Его творческая биография включает масштабные симфонические проекты и выступления на крупнейших мировых площадках. Коллеги и общественность отмечают, что его вклад в развитие музыкального искусства будет сохраняться долгие годы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Бухареста из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    20 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Один из самых известных двойников певицы Аллы Пугачевой Алексей Золотов скончался в Подмосковье на 58-м году жизни из-за тяжелых осложнений, вызванных сахарным диабетом.

    Представители арт-фестиваля «Пугачевская весна» подтвердили смерть артиста, передают «Вести». «Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой – Алексея Золотова… Прощание с Алексеем пройдет 22.04.2026 г. в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы по адресу: Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62А в 11.30», – отмечается в публикации.

    Трагедия произошла 18 апреля в подмосковном поселке Богородское. Мужчина потерял сознание у себя дома. Обеспокоенные долгим отсутствием связи родственники обнаружили пародиста и немедленно вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось его спасти.

    Причиной смерти стали серьезные проблемы со здоровьем. Золотов страдал от осложнений сахарного диабета и тяжелой пневмонии. Кроме того, у него были диагностированы заболевания сердца и почек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы «Пугачевская весна» из-за давления общественников. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов допустил приезд самой артистки в Россию для решения вопросов с недвижимостью. Глава ФПБК Виталий Бородин инициировал создание петиции о лишении исполнительницы звания народной артистки.


    Главное
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном
    ВМС США перехватили неопознанный танкер
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»