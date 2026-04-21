    21 апреля 2026, 14:12 • Новости дня

    Лавров заявил о готовности России способствовать сближению Ирана и стран Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова содействовать восстановлению отношений между арабскими монархиями Персидского залива и Ираном, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам министра, Москва подтверждает свою готовность участвовать в процессе нормализации диалога между этими странами региона, передает РИА «Новости».

    Лавров выступил с этим заявлением на пресс-конференции после переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.

    Ранее Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    20 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    По меньшей мере шесть американских военных самолетов с оборудованием для второго раунда переговоров США с представителями Ирана прибыли на авиабазу Нур-Хан в пакистанском Равалпинди, сообщили СМИ.

    Как пишет Аль-Джазира со ссылкой на авиационные данные, самолеты доставили в Пакистан коммуникационное оборудование, автомобили для кортежа и другие технические средства, необходимые для визита делегации США в Исламабад, передает «Интерфакс».

    Два борта прибыли на базу в понедельник, остальные четыре за последние двое суток. По данным CNN, визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом ожидается во вторник, 21 апреля. Вэнс направляется в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана.

    Ранее МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. В понедельник глава комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи сообщил, что Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения. Позже официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил об отсутствии конкретных дат для новой встречи. В итоге Тегеран отказался от участия во втором раунде диалога с Вашингтоном.

    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    20 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» дискредитирует автора и уничтожает государствообразующую составляющую, заявила член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова на круглом столе в Общественной палате.

    По ее словам, произведение разжигает межконфессиональную вражду, и она получает жалобы на подобный контент от родителей, школьных организаций и православного сообщества, передает РБК. Боровова привела пример письма, где содержались претензии к песне, и подчеркнула, что в припеве явно усматривается разжигание вражды.

    «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», – отметила Боровова.

    Также она подчеркнула, что, несмотря на свободное правовое поле и свободу слова, подобный контент «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». В связи с этим Боровова предложила «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».

    Модератор мероприятия Станислав Корякин напомнил, что важно соблюдать баланс между защитой интересов общества и творческой свободой. Он отметил, что экспертная оценка необходима не для полного запрета творчества, а для создания здоровой среды.

    Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала и другая представительница СПЧ Марина Ахмедова, отметившая, что «разумный человек не станет петь такие слова».

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    20 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После начала ударов по Ирану более 600 отечественных специалистов покинули площадку АЭС «Бушер» и благополучно вернулись на родину.

    Российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции «Бушер», передает РИА «Новости». Генеральный директор организации Алексей Лихачев объяснил это решение нестабильной обстановкой в регионе.

    «Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы и от американской, и от израильской стороны, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке», – заявил глава госкорпорации.

    Руководитель корпорации добавил, что эвакуация полностью завершена, а вернувшиеся в Россию специалисты сейчас отдыхают. На территории атомного объекта остались работать лишь 20 добровольцев, еще четыре человека находятся непосредственно в Тегеране.

    В их задачи входит поддержание инфраструктуры и связь с местным заказчиком, который временно приостановил все строительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя группа из 108 российских специалистов выехала с атомной электростанции «Бушер» в сторону ирано-армянской границы. На объекте остались 20 сотрудников для обеспечения сохранности оборудования. Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о подготовке финальной волны эвакуации персонала из-за эскалации конфликта.

