    21 апреля 2026, 14:04 • Новости дня

    Лавров высоко оценил позицию Ливии по украинскому кризису

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия высоко ценит сбалансированный подход Ливии по вопросам украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с и.о. главы МИД Ливии Тахером Бауром.

    Лавров отметил, что ливийское руководство понимает первопричины событий и занимает нейтральную позицию в дискуссиях на площадке ООН, передает РИА «Новости».

    Глава МИД России также сообщил журналистам о договоренности возобновить работу российского генерального консульства в Бенгази в ближайшее время. Лавров напомнил, что ранее консульство уже функционировало в этом городе, однако было вынуждено прекратить деятельность в 1993 году.

    Ранее Лавров заявил о готовности России содействовать единству в Ливии.

    20 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».

    «Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

    По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.

    Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    20 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Процедура развода в России должна быть более сложной, особенно в семьях с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    Она подчеркнула, что в странах Запада, таких как Франция и Британия, бракоразводный процесс может длиться два года и больше, тогда как в России развод оформляется намного проще даже при наличии детей, передает ТАСС.

    «У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», – отметила Матвиенко.

    Также она сравнила ситуацию с процедурой прерывания беременности, напомнив, что для женщин предусмотрено время на обдумывание. Спикер Совфеда подчеркнула важность гуманного подхода к бракоразводному процессу, чтобы не допускать поспешных решений и минимизировать страдания детей.

    Ранее депутат Буцкая призвала сделать обязательной процедуру примирения супругов при разводе, особенно для семей с детьми.

    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    20 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» дискредитирует автора и уничтожает государствообразующую составляющую, заявила член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова на круглом столе в Общественной палате.

    По ее словам, произведение разжигает межконфессиональную вражду, и она получает жалобы на подобный контент от родителей, школьных организаций и православного сообщества, передает РБК. Боровова привела пример письма, где содержались претензии к песне, и подчеркнула, что в припеве явно усматривается разжигание вражды.

    «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», – отметила Боровова.

    Также она подчеркнула, что, несмотря на свободное правовое поле и свободу слова, подобный контент «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». В связи с этим Боровова предложила «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».

    Модератор мероприятия Станислав Корякин напомнил, что важно соблюдать баланс между защитой интересов общества и творческой свободой. Он отметил, что экспертная оценка необходима не для полного запрета творчества, а для создания здоровой среды.

    Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала и другая представительница СПЧ Марина Ахмедова, отметившая, что «разумный человек не станет петь такие слова».

    20 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осколки беспилотника, уничтоженного над Севастополем, повредили пассажирский маршрутный автобус во время атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    По информации из канала Развожаева в Max, инцидент произошел в понедельник на Радиогорке – осколки разбили несколько стекол автобуса маршрута №55 и пробили крышу.

    Губернатор пояснил, что автобус находился на конечной остановке и в нем не было пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.

    Развожаев отметил, что этот инцидент является наглядным подтверждением необходимости эвакуации людей из транспорта во время воздушной тревоги.

    Днем в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее сбитый беспилотник поджег резервуар с топливом в Севастополе.

    20 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Замглавы МИД Иванов: Русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Русофобские элиты европейских стран по-прежнему настроены на ведение войны с Россией «до последнего украинца», заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Евгений Иванов.

    Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что «русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца», передает ТАСС.

    По его словам, эти элиты препятствуют достижению каких-либо договоренностей, активно раздувают военную истерию и игнорируют интересы собственных граждан. Иванов подчеркнул, что европейские лидеры, преследуя иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, фактически готовы пожертвовать благополучием своих народов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров.

    Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    20 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Шалай покинул пост директора музея-заповедника им. Арсеньева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай покинул свою должность.

    Информацию об увольнении он подтвердил ТАСС. «Да, это так. Это решение работодателя», – прокомментировал Шалай свою отставку.

    В январе Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи. В марте директором музея-заповедника «Архангельское» стала Елена Харламова.

    20 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Гособвинение запросило пять лет колонии для экс-редактора Ura.ru

    Гособвинение запросило пять лет колонии для экс-редактора Ura.ru Аллаярова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гособвинение запросило для бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова пять лет колонии общего режима за покупку криминальных сводок у своего дяди, работавшего в полиции.

    «Таким образом, прошу назначить Аллаярову Денису Александровичу пять лет колонии общего режима», – заявила представительница обвинения в ходе прений по делу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

    Ранее дядя Аллаярова в суде запутался в показаниях о взятке. Сообщалось, что сумма взяток в деле редактора Ura.ra Аллаярова выросла до 120 тыс. рублей.

    20 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за пять часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение пяти часов системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской, Курской областями, Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны.

    Аппараты были уничтожены в период с 15.00 до 20.00 мск, сообщается в канале ведомства в Max.

    Напомним, с 8.00 до 15.00 мск средства ПВО сбили над Россией 33 беспилотника.

    В понедельник обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе.

    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    20 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    В МИД назвали политику Запада по сдерживанию России и КНР главной угрозой миру

    МИД: Политика Запада по сдерживанию России и КНР является главной угрозой миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основную угрозу международному миру и безопасности составляет политика западных стран, направленная на сдерживание России, Китая и других государств, заявил замглавы МИД Евгений Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России», который проходит в Национальном центре «Россия».

    «Основную угрозу международному миру и безопасности, по нашему убеждению, представляет политика Запада, направленная на сдерживание России, Китая и других центров нарождающегося многополярного мира», – заявил Иванов, передает ТАСС.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сдерживание Китая со стороны США обречено на провал.

    Газета Financial Times сообщала о планах НАТО усилить сдерживание России.

    20 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Минобороны разработало правила получения статуса ветерана для гражданских

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России разработало проект постановления правительства, который определяет правила получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников спецоперации на Украине.

    Документ предусматривает, что это право получат граждане, направленные на территории проведения спецоперации государственными органами или организациями, а также имеющие особые заслуги – например, государственные или ведомственные награды, передает ТАСС.

    Среди обязательных условий для получения удостоверения – стаж работы не менее шести месяцев на территории спецоперации, либо досрочное возвращение по уважительным причинам, включая получение ранения.

    Выдачу удостоверений планируется возложить на федеральные органы власти. В каждом таком органе будут созданы специальные комиссии, которые и примут решения по заявлениям гражданских лиц, претендующих на статус ветерана боевых действий.

    Ранее глава фонда «Защитники Отечества» разъяснила правила выдачи удостоверений ветерана для ополченцев и добровольцев СВО.

