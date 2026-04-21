Главу ЭКСМО Капьева задержали за распространение ЛГБТ-литературы

Силовики нагрянули с обысками к топ-менеджерам книжного издательства «ЭКСМО», пишет Рен ТВ.
Поводом для оперативных мероприятий стала разработанная руководством схема по реализации ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних читателей.
Следственные действия проходят сразу по нескольким московским адресам. Мероприятия связаны с расследованием уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.
В 2025 году правоохранители задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. На следующий день следователи отпустили топ-менеджера после допроса. Позже Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова.