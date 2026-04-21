Главу ЭКСМО Капьева задержали за распространение ЛГБТ-литературы

РБК: Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они успели покинуть страну, поэтому их арестовали заочно, пишет РБК. Это первый случай уголовного преследования пользователей схемы «бумажного» НДС.

Ранее, 16 апреля, суд уже арестовал до 14 июня трех других фигурантов этого дела. Д.В. Пацукову, Д.О. Сапрыкину и А.А. Макарову вменяют неправомерный оборот платежей, представление подложных деклараций и незаконное образование юридического лица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл подробности работы теневой сети с ущербом государству более 1 трлн рублей. Силовики провели масштабную спецоперацию против организаторов нелегальной площадки по уклонению от уплаты НДС.