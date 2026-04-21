Умер актер из «Реальных пацанов» Рамиль Мубинов

Актер из «Реальных пацанов» Рамиль Мубинов скончался в возрасте 40 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов скончался на 41-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

Как рассказали родственники артиста, похороны прошли 19 апреля на пригородном кладбище под Ульяновском. Семья уточнила, что неделя со дня смерти Мубинова исполнилась в воскресенье.

Мубинов родился в 1985 году и в 2012 году окончил актёрское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Позднее он учился на режиссёрском факультете Театрального института имени Б.В. Щукина. После обучения служил в Московском театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина и в Театре имени Владимира Маяковского.

За свою карьеру Мубинов снялся более чем в 56 кинокартинах. Он получил широкую известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Реальные пацаны», «Мажор», «Мистер Нокаут», а также в новых проектах, среди которых «Праздники-3», «Букины-2» и «Молодежка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года скончался пятидесятилетний актер сериала «Реальные пацаны» Михаил Синтин.

В январе из жизни ушел сорокашестилетний артист этого же проекта Андрей Бур.

Осенью 2025 года концертный директор Илья Новиков* объявил о смерти сорокалетнего актера Романа Попова.