Бык проткнул рогом испанского тореро на корриде в Севилье

Трагический инцидент произошел в понедельник с Хосе Антонио Моранте Камачо, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание ABC. Разъяренный бык нанес мужчине сильный удар рогом.
Врачи диагностировали у пострадавшего десятисантиметровое ранение анального отверстия с серьезным повреждением сфинктерной мускулатуры. Также зафиксирована перфорация задней стенки прямой кишки размером полтора сантиметра.
Медики незамедлительно прооперировали пациента. В настоящий момент его состояние оценивается специалистами как тяжелое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сбежавший бык убил человека во время забега в испанской провинции Толедо.
Во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне пострадали минимум шесть участников традиционных гуляний.
В 2023 году на празднике в автономном сообществе Валенсия животное насмерть проткнуло рогами мужчину.