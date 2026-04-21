НАСА решило помочь расследовать таинственные исчезновения исследователей НЛО

Fox News: НАСА поможет расследовать исчезновения 11 исследователей НЛО

Tекст: Мария Иванова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено оказать поддержку федеральным ведомствам в расследовании исчезновений и гибели исследователей космоса, ядерной физики и НЛО, передает ТАСС.

В НАСА опасаются, что специалисты стали «жертвами преследований за свою работу».

По информации канала Fox News, с 2022 года при невыясненных обстоятельствах в США погибли или пропали без вести одиннадцать таких ученых. В Белом доме подчеркнули, что администрация серьезно относится к подобным делам и активно взаимодействует с ФБР.

В списке значатся разработчик ядерного оружия Милисса Касиас и специалист по кометам Майкл Хикс, неожиданно скончавшийся в 2023 году. Последним в феврале 2026 года исчез бывший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд, обладавший доступом к сверхсекретным данным о неопознанных объектах.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в связи с обнародованием этих тревожных сведений вашингтонская администрация наверняка проведет официальное расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал раскрыть данные о загадочных смертях американских ученых. Неизвестные лица полностью удалили огромный публичный архив с материалами об НЛО.

Вице-президент Джей Ди Вэнс запланировал детальное расследование слухов о неопознанных летающих объектах.