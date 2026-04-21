  • Новость часаКремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Проект евробюрократии терпит крах в еще одной балканской стране
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Российские войска освободили Гришино в ДНР
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
    Испания возобновила попытки наказать Израиль
    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу
    21 апреля 2026, 13:14 • Новости дня

    На Пхукете полиция задержала россиянина по подозрению в онлайн-мошенничестве

    Tекст: Мария Иванова

    На острове Пхукет правоохранительные органы арестовали 41-летнего россиянина за предполагаемое участие в преступной схеме по выводу средств жертв телефонных мошенников.

    Полиция Таиланда задержала на Пхукете 41-летнего гражданина России Антона Курченко, передает ТАСС. Арест произведен на основании ордера, выданного судом провинции Сураттхани.

    Мужчину подозревают в пособничестве мошенничеству, вводе ложных данных и незаконном использовании банковской карты другого лица. Следствие полагает, что он входил в преступную группу, выводившую деньги обманутых жертв кол-центров.

    Общий ущерб от незаконной деятельности оценивается в сумму от 800 тыс. до одного млн батов, что составляет 25-30 тыс. долларов. Расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают личности других возможных соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте полиция Паттайи арестовала россиянина за незаконный вывод средств из банкоматов. До этого правоохранительные органы Пхукета задержали гражданина России с поддельными банковскими документами.

    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    Комментарии (11)
    20 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    РБК: Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бизнесменов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей через схему «бумажного» НДС, сообщили в инстанции.

    Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они успели покинуть страну, поэтому их арестовали заочно, пишет РБК. Это первый случай уголовного преследования пользователей схемы «бумажного» НДС.

    Ранее, 16 апреля, суд уже арестовал до 14 июня трех других фигурантов этого дела. Д.В. Пацукову, Д.О. Сапрыкину и А.А. Макарову вменяют неправомерный оборот платежей, представление подложных деклараций и незаконное образование юридического лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл подробности работы теневой сети с ущербом государству более 1 трлн рублей. Силовики провели масштабную спецоперацию против организаторов нелегальной площадки по уклонению от уплаты НДС.

    Комментарии (27)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продукт детского питания HiPP, в котором в Австрии был обнаружен крысиный яд, не поставляется на российский рынок, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Производство этого питания осуществляется на заводе в Германии, и никаких данных о выявлении или поставках опасной продукции в Россию не поступало, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в одной из банок детского питания HiPP.

    Компания «Хипп Русь» сообщила Роспотребнадзору, что сейчас проводится расследование инцидента с детским питанием в трех странах: Австрии, Чехии и Словакии. Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок за рубеж и не приобретать названную продукцию для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.


    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о глубоком потрясении из-за инцидента с повреждением статуи Иисуса Христа, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Политик подчеркнул, что разделяет чувства большинства граждан страны.

    «Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», – написал премьер-министр.

    Политик сообщил о начале расследования действий военнослужащих израильскими профильными ведомствами. По его словам, к виновным в вандализме будут применены суровые дисциплинарные меры. Глава кабмина также напомнил, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обеспечивающим свободу вероисповедания для всех конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Военные власти начали расследование этого инцидента.

    Комментарии (25)
    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    Комментарии (39)
    20 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».

    «Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

    По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.

    Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    Комментарии (57)
    20 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул

    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер скончался на борту самолета, экстренно севшего в Румынии, который летел из Петербурга в Стамбул.

    Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург – Стамбул, который был вынужден экстренно сесть в Бухарест, передает ТАСС.

    Информацию подтвердили в комитете по культуре города. Сообщается, что самолет находился в аэропорту столицы Румынии около трех часов, после чего продолжил полет в Стамбул.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта, отметив выдающийся вклад Стадлера в культурную жизнь города, страны и мира. По его словам, Стадлер был «музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом». Глава города подчеркнул, что память о Сергее Стадлере навсегда останется в истории Петербурга.

    Сергей Стадлер был коренным петербуржцем и всю жизнь посвятил музыке, окончив Петербургскую консерваторию. Его творческая биография включает масштабные симфонические проекты и выступления на крупнейших мировых площадках. Коллеги и общественность отмечают, что его вклад в развитие музыкального искусства будет сохраняться долгие годы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Бухареста из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Комментарии (14)
    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Комментарии (11)
    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Комментарии (13)
    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент транспорта столицы обнародовал видеозапись массовой аварии в центре города, унесшей жизни двух человек.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале департамента.

    Напомним, женщина в состоянии опьянения и без госномеров на Mercedes спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (10)
    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    Комментарии (17)
