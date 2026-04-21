Член СПЧ поддержала смягчение наказания по наркотической статье

Член СПЧ Меркачева поддержала смягчение наказания по наркотической статье

Tекст: Ольга Иванова

Меркачева приветствовала инициативу Верховного суда, передает Газета.Ru.

«Замечательная новость. Я напомню, что на встрече с президентом я поднимала вопросы, касающиеся огромных сроков за наркотики», – заявила правозащитница.

Она пояснила, что в некоторых колониях доля осужденных по наркотической статье достигает шестидесяти процентов. По ее словам, вместо крупных производителей за решетку на долгие годы массово попадают мелкие потребители и студенты. Правозащитница уверена, что государству необходимо бороться исключительно с наркобаронами и теневыми площадками.

Меркачева также рассказала о жалобах матерей, чьих детей вовлекли в сбыт через мессенджеры. Родители подозревают, что таким образом недобросовестные силовики искусственно завышают показатели раскрываемости. Эту проблему подтверждают и сами бывшие полицейские, разочарованные бессмысленностью арестов рядовых курьеров.

Кабмин одобрил проект, но предупредил о риске роста рецидивов и перегрузки медицинских учреждений. Теперь граждан без судимостей будут отправлять на лечение и реабилитацию вместо тюремных камер. Только за прошлый год по профильным статьям в стране осудили свыше пятидесяти тысяч человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России предложил отменить лишение свободы за первое преступление по наркотической статье без цели сбыта.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за снижение возраста уголовной ответственности за торговлю запрещенными веществами до 14 лет.

Злоумышленники используют объявления о высокооплачиваемой работе курьером для вовлечения подростков в наркоторговлю.