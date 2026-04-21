Песков прокомментировал слухи об остановке транзита нефти из Казахстана в ФРГ

Проект нефтепровода Басра–Джейхан, который обсуждается как стратегическая альтернатива маршрутам через Ормузский пролив, может значительно повысить энергетическую безопасность региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet. Трубопровод должен связать южные месторождения Ирака с турецким портом Джейхан на Средиземном море, позволяя обойти геополитически нестабильный Ормузский пролив.
Издание отмечает, что новый маршрут может стать «золотой возможностью» как для Турции, так и для мирового энергорынка. По мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, нестабильность в Ормузском проливе вынуждает искать альтернативные пути для транспортировки нефти. Он считает, что проект обеспечит стабильный экспорт для Ирака, укрепит позиции Турции как энергетического хаба и повысит энергетическую безопасность Европы.
Эксперты подчеркивают, что для реализации проекта потребуется тесная политическая координация между Турцией и Ираком, а также международное финансирование, в том числе со стороны европейских государств, заинтересованных в диверсификации нефтяных поставок.
На фоне этих обсуждений ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана перекрыли пролив с вечера субботы, что будет продолжаться до полного снятия морской блокады со стороны США, заявили в пресс-службе КСИР. ВМС США с 13 апреля заблокировали весь морской трафик, связанный с иранскими портами, через Ормузский пролив, на долю которого приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в ответ на американскую морскую блокаду восстановил военный контроль над Ормузским проливом.
Тегеран пригрозил полностью перекрыть эту водную артерию в случае продолжения давления со стороны Вашингтона.
На этом фоне Ирак возобновил прокачку нефти в турецкий порт Джейхан после многомесячного простоя.