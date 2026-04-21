Мадьяр пригрозил отстранить президента Венгрии при отказе уйти добровольно

Tекст: Елизавета Шишкова

Мадьяр пообещал принять жесткие кадровые решения в отношении первых лиц государства, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Ультиматум касается непосредственно президента Тамаша Шуйока и ряда других высокопоставленных руководителей.

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от млн венгров, мы отстраним их от должности», – подчеркнул лидер партии «Тиса».

Политик добавил, что аналогичные требования предъявляются председателям Верховного и Конституционного судов. Кроме того, свои посты должны покинуть глава Национального управления по делам юстиции и генеральный прокурор.

