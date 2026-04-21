    Проект евробюрократии терпит крах в еще одной балканской стране
    21 апреля 2026, 12:17 • Новости дня

    Мадьяр пригрозил отстранить президента Венгрии при отказе уйти добровольно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава выигравшей парламентские выборы в Венгрии партии Петер Мадьяр выдвинул ультиматум высшему руководству страны, потребовав освободить занимаемые посты до 31 мая.

    Мадьяр пообещал принять жесткие кадровые решения в отношении первых лиц государства, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Ультиматум касается непосредственно президента Тамаша Шуйока и ряда других высокопоставленных руководителей.

    «Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от млн венгров, мы отстраним их от должности», – подчеркнул лидер партии «Тиса».

    Политик добавил, что аналогичные требования предъявляются председателям Верховного и Конституционного судов. Кроме того, свои посты должны покинуть глава Национального управления по делам юстиции и генеральный прокурор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил готовность инициировать отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока. Оппозиционная политическая сила одержала победу на недавних парламентских выборах. Будущий премьер-министр публично потребовал ухода генерального прокурора и председателя Конституционного суда.

    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    19 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС для получения замороженных миллиардов евро.

    Будущий премьер-министр после встречи с делегацией Еврокомиссии анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем, передает РИА «Новости». Полноценное соглашение будет заключено вскоре после официального прихода новой партии к власти.

    «В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Политик подчеркнул, что эти деньги являются не благотворительностью, а справедливой отдачей за вклад граждан в развитие Европы. Свой третий зарубежный визит после принесения присяги он планирует совершить именно в столицу Евросоюза для решения финансового вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам парламентских выборов оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в законодательном органе страны.

    Будущий премьер-министр Петер Мадьяр пообещал выполнить антикоррупционные требования для разблокировки европейского финансирования.

    Ранее Брюссель выдвинул Будапешту перечень из 27 обязательных условий.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Мадьяр призвал Зеленского отказаться от шантажа и возобновить работу нефтепровода «Дружба»
    Мадьяр призвал Зеленского отказаться от шантажа и возобновить работу нефтепровода «Дружба»
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который в скором времени займет пост главы венгерского правительства, призвал Киев возобновить прокачку сырья по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. На пресс-конференции в Будапеште политик выразил надежду на продолжение поставок российских энергоресурсов по этой магистрали.

    Журналисты попросили будущего премьера оценить заявления Владимира Зеленского, который увязал запуск нефтепровода со снятием Будапештом возражений против выделения Евросоюзом кредита Киеву на 90 млрд евро. «Я бы не рекомендовал президенту Украины идти по этому пути», – сказал Мадьяр, комментируя позицию украинского руководства.

    Политик подчеркнул, что ему категорически не нравится подобный подход. Он посоветовал украинским властям не заниматься шантажом по отношению к Венгрии и другим государствам Евросоюза. Лидер «Тисы» призвал открыть пригодный для транспортировки трубопровод в соответствии с ранее данными обещаниями.

    Мадьяр также обратился к российской стороне с просьбой продолжить поставки нефти, отметив, что без выполнения каждого из этих условий ничего не получится. По его словам, Будапешт располагает информацией о возможном возобновлении транзита в ближайшие дни, однако Венгрия не намерена мириться с каким-либо шантажом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр назвал невозможным отказ Венгрии от российской нефти. Премьер-министр страны Виктор Орбан отказался поддаваться шантажу Владимира Зеленского по вопросу трубопровода. Глава венгерского правительства потребовал от Еврокомиссии заставить Украину возобновить транзит сырья.

    20 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти, пишет Bloomberg.

    Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза уже на этой неделе, передает Bloomberg.

    По словам премьер-министра Виктора Орбана, венгерская сторона получила информацию о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни.

    «Позиция Венгрии не изменилась. Если есть нефть, есть деньги», – подчеркнул политик. Поставки сырья по магистрали были прерваны в конце января из-за повреждений инфраструктуры.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил факт переговоров о содействии в восстановлении транзита. В Брюсселе напомнили, что все государства ЕС должны выполнять обязательства по кредиту, согласованному на декабрьском саммите.

    Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о вероятном возобновлении поставок на этой неделе. По его словам, глава нефтяной компании Mol Nyrt Жолт Хернади планирует визит в Москву для обсуждения деталей транзита после запуска трубопровода.

    Снятие блокировки с кредита для Украины может способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем. Ранее Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 20 млрд долларов из-за претензий к соблюдению принципов верховенства закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался снимать вето с европейского кредита для Украины без запуска нефтепровода «Дружба».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок этой магистрали.

    Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления транзита нефти.

    18 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    На Западе отреагировали на позицию Мадьяра по Украине

    L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    «Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», – отмечается в статье.

    Аналитики считают, что оптимизм украинских властей относительно смены власти в Венгрии является преждевременным.

    Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита Евросоюза для Украины.

    Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Также венгерский политик наотрез отверг идею ускоренного вступления Киева в ЕС.


    20 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»

    Министр Венгрии Бока: Киев может возобновить транзит нефти по «Дружбе» 21 апреля

    Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»
    @ CBC TV Azerbaijan/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    «Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», – приводит слова министра ТАСС.

    После официального заявления Киева оператор магистрали свяжется с энергетической компанией MOL, которая обеспечивает российским сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщил он. В последнее время предприятие использовало нефть из государственных стратегических резервов по согласованию с правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза.

    Экономист Иван Лизан отметил, что новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    18 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Партия «Тиса» получила 141 место по итогам выборов в Венгрии

    Оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место по итогам выборов в Венгрии

    Tекст: Мария Иванова

    Политической сенсацией завершились выборы в венгерский парламент, где оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов.

    По итогам парламентских выборов в Венгрии победу одержала партия «Тиса», обеспечив себе 141 место в законодательном органе страны.

    Правящий альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% бюллетеней, передает РИА Новости.

    В одномандатных округах представители «Тисы» одержали победу в 96 случаях, тогда как кандидаты от «Фидес» выиграли лишь в десяти округах. По партийным спискам «Тиса» завоевала 45 мест, а правящий альянс – 42.

    Оставшиеся шесть мест в парламенте, распределяемые по партийным спискам, достались крайне правой политической силе «Наша Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на прошедших парламентских выборах достигла рекордных 79,56%.

    Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии.

    Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    21 апреля 2026, 06:26 • Новости дня
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит стать премьером страны, заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху могут арестовать в случае визита в Будапешт из-за ордера на арест со стороны Международного уголовного суда.

    Возможный глава венгерского кабмина Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время общения с прессой, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что государство обязано жестко выполнять международные правовые требования.

    «Я ясно дал понять премьер-министру [Нетаньяху]. По состоянию на июнь 2020 года правительство «Тисы» заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда», – сказал Мадьяр, передает ТАСС.

    По его словам, если страна является участником МУС, и лицо, находящееся в розыске по ордеру этого суда, въезжает в такую страну, то оно должно быть задержано, указал политик.

    В 2025 году правительство Венгрии инициировало процедуру выхода из Международного уголовного суда. Нетаньяху приезжал с официальным визитом в Будапешт вопреки выданному МУС ордеру на его арест.

    Ассамблея государств – участников МУС призывала венгерские власти пересмотреть решение о выходе из организации.

    20 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул Русин-Сэнди на пост министра обороны Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру бывшего начальника Генерального штаба Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

    Политик, который в скором времени возглавит правительство Венгрии, сделал соответствующее заявление на пресс-конференции после совещания партийной фракции в будущем национальном парламенте, передает ТАСС.

    «На должность министра обороны «Тиса» предлагает Ромулуса Русин-Сэнди», – подчеркнул Мадьяр. В настоящее время кандидат работает советником партии по военным вопросам. Ранее он занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики.

    В апреле 2023 года Русин-Сенди, имевший звание генерал-лейтенанта, был освобожден от должности начальника Генштаба ВС Венгрии. По мнению руководства страны, он неадекватно представлял позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине, в частности, он выражал чрезмерную поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство на парламентских выборах в Венгрии. Будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    18 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров заявил о провенгерской позиции Орбана

    Лавров заявил, что Орбан не является пророссийским политиком

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действует в интересах Венгрии и не поддерживает киевские власти, и не является пророссийским политиком.

    Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является пророссийским политиком, передает ТАСС.

    «Виктор Орбан не раз подчеркивал и сам, и мы абсолютно с этим согласны, – когда его обвиняли в том, что он пророссийский политик, – что он политик провенгерский», – заявил Лавров.

    Он также добавил, что не стал бы обвинять Орбана в продвижении пророссийской повестки, отметив, что венгерский премьер не обязан поддерживать нынешнюю власть на Украине и ее влияние на Евросоюз.

    Ранее Лавров выделил Виктора Орбана среди отстаивающих интересы своих граждан лидеров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул уважение Москвы к независимой политике венгерского премьера.

    20 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico: Поражение Орбана лишило Израиль самого надежного союзника в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Смена власти в Венгрии грозит Израилю потерей надежного защитника в Евросоюзе на фоне растущей критики действий еврейского государства со стороны европейских стран, пишет Politico.

    Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии лишило Израиль одного из самых надежных союзников в Европейском союзе, который неоднократно использовал право вето для защиты правительства Биньямина Нетаньяху от давления, пишет Politico. Уход венгерского лидера происходит на фоне ужесточения критики Израиля по всей Европе.

    Это повышает вероятность введения новых санкций ЕС против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан и придает импульс усилиям по понижению уровня отношений между Евросоюзом и Израилем. Сдвиг заметен даже среди лидеров, которые ранее считались лояльными к еврейскому государству.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ситуацией: «Я глубоко обеспокоен событиями на палестинских территориях». На прошлой неделе Италия приостановила действие соглашения об обороне и технологиях с Израилем после того, как глава МИД Антонио Таяни осудил израильские атаки в Ливане.

    Орбан, правивший 16 лет, в феврале заблокировал предложение о санкциях против поселенцев на Западном берегу, которое поддержали 26 из 27 стран ЕС. Как только Петер Мадьяр, победивший Орбана 12 апреля, вступит в должность премьера, эти санкции, скорее всего, будут продвигаться, считают дипломаты ЕС.

    Еще одним потенциальным шагом со стороны Евросоюза является приостановка Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, предложенная Европейской комиссией. Эта мера пока не получила квалифицированного большинства, необходимого для одобрения, но ситуация может измениться, если Италия снимет свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Триумф оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал воодушевление в Евросоюзе.

    Победивший политик сразу призвал президента страны уйти в отставку.

    18 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Явка на парламентских выборах в Венгрии побила исторический рекорд

    Парламентские выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой избирателей

    Tекст: Мария Иванова

    Почти 6 млн граждан проголосовали за новый состав парламента Венгрии, что составило беспрецедентные 79,56% от общего числа избирателей страны.

    Национальный избирательный офис Венгрии подсчитал точное число проголосовавших граждан. На участки пришли 5,988 млн человек из 7,5 миллиона имеющих право голоса, передает РИА «Новости».

    Этот показатель значительно превысил результаты парламентских выборов 2022 года, когда явка составила 70,2%.

    Окончательные итоги голосования будут официально опубликованы вечером 18 апреля. По предварительным данным, уверенную победу одерживает партия «Тиса». Она получает 141 место из 199 возможных в новом составе парламента.

    Альянс партий «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» забирает 52 депутатских мандата. Еще шесть мест достаются представителям правой партии «Наша Родина».

    Ранее сообщалось, что явка на выборах к вечеру дня голосования достигла рекордных 74,23%.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение правящего альянса. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал восстановить позиции Венгрии в Евросоюзе и НАТО.

    20 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    ЕК заявила о переговорах с Украиной и Венгрией по запуску нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе сообщил, что ведомство находится в контакте с Украиной и Венгрией для упрощения перезапуска нефтепровода «Дружба».

    «Еврокомиссия тщательно следит за ситуацией и находится в контакте с обеими сторонами, чтобы упростить перезапуск нефтепровода «Дружба», – заявил Джилл, передает ТАСС.

    Он отказался подтвердить возможность возобновления поставок уже в понедельник и не прокомментировал, осуществлялись ли Еврокомиссией выплаты Киеву за ремонт трубопровода. По словам Джилла, ему нечего добавить по этой теме.

    Джилл также подчеркнул, что Еврокомиссия, в преддверии неформального саммита ЕС 23-24 апреля, призывает страны выполнить обязательства по финансированию Украины. Он сообщил, что 17-18 апреля высокопоставленная делегация Еврокомиссии посетила Будапешт для переговоров с Петером Мадьяром, обсуждая в том числе разблокирование 17 млрд евро европейских фондов для Венгрии. Это первый случай начала официального диалога с европейским политическим лидером до его вступления в должность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит распространять ложные сведения о якобы имеющем место повреждении трубопровода «Дружба».

    В марте Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    21 апреля 2026, 12:52 • Новости дня
    Independent: Ультиматум Венгрии по нефти стал сигналом для Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Готовность победителя венгерских выборов Петера Мадьяра разблокировать кредит Киеву на 90 млрд евро лишь после запуска нефтепровода «Дружба» обнажила истинную сложность европейской политики, пишет Independent.

    Британские журналисты расценили заявление лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра как отчетливый сигнал для руководства Евросоюза, пишет RT со ссылкой на Independent. Политик потребовал возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в обмен на снятие вето Будапешта на выделение Киеву кредита в 90 млрд евро.

    «Именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями», – отмечается в статье издания Independent.

    Авторы материала подчеркнули, что поражение премьер-министра Виктора Орбана вызвало открытую радость в Брюсселе и вздох облегчения в Киеве. Однако ситуация оказалась значительно сложнее, чем предполагали европейские и украинские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Киев возобновить прокачку сырья по трубопроводу «Дружба».

    До этого Виктор Орбан сохранил вето на выделение Украине европейского кредита без запуска транзита нефти.

    Владимир Зеленский поздравил главу партии «Тиса» с победой на парламентских выборах.

