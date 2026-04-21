    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня

    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде

    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    20 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    По меньшей мере шесть американских военных самолетов с оборудованием для второго раунда переговоров США с представителями Ирана прибыли на авиабазу Нур-Хан в пакистанском Равалпинди, сообщили СМИ.

    Как пишет Аль-Джазира со ссылкой на авиационные данные, самолеты доставили в Пакистан коммуникационное оборудование, автомобили для кортежа и другие технические средства, необходимые для визита делегации США в Исламабад, передает «Интерфакс».

    Два борта прибыли на базу в понедельник, остальные четыре за последние двое суток. По данным CNN, визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом ожидается во вторник, 21 апреля. Вэнс направляется в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана.

    Ранее МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. В понедельник глава комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи сообщил, что Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения. Позже официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил об отсутствии конкретных дат для новой встречи. В итоге Тегеран отказался от участия во втором раунде диалога с Вашингтоном.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и Иран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественным перевозчикам разрешили возобновить реализацию билетов в Эмираты, а также беспрепятственно использовать воздушное пространство Ирана для транзитных маршрутов.

    Федеральное агентство воздушного транспорта отменило ранее введенные рекомендации по приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами, передает ТАСС. Решение принято после детальных консультаций с профильными министерствами.

    «С учетом позиции Минтранса и МИД России отменили рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняли ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», – говорится в сообщении ведомства.

    Эксперты продолжают внимательно следить за обстановкой в сфере гражданской авиации на Ближнем Востоке. При возникновении необходимости в расписание полетов отечественных перевозчиков будут оперативно внесены соответствующие коррективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало возобновление рейсов на Ближний Восток с учетом требований безопасности. Ранее Росавиация продлила запрет на транзитные перелеты через воздушное пространство Израиля и Ирана. На фоне этих ограничений компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами

    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    20 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После начала ударов по Ирану более 600 отечественных специалистов покинули площадку АЭС «Бушер» и благополучно вернулись на родину.

    Российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции «Бушер», передает РИА «Новости». Генеральный директор организации Алексей Лихачев объяснил это решение нестабильной обстановкой в регионе.

    «Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы и от американской, и от израильской стороны, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке», – заявил глава госкорпорации.

    Руководитель корпорации добавил, что эвакуация полностью завершена, а вернувшиеся в Россию специалисты сейчас отдыхают. На территории атомного объекта остались работать лишь 20 добровольцев, еще четыре человека находятся непосредственно в Тегеране.

    В их задачи входит поддержание инфраструктуры и связь с местным заказчиком, который временно приостановил все строительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя группа из 108 российских специалистов выехала с атомной электростанции «Бушер» в сторону ирано-армянской границы. На объекте остались 20 сотрудников для обеспечения сохранности оборудования. Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о подготовке финальной волны эвакуации персонала из-за эскалации конфликта.

    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    CNN: США и Иран проведут переговоры в Пакистане в среду

    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде
    @ SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Очередная встреча представителей двух государств запланирована на 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    20 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили свою работу, сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

    По информации ведомства, пассажирские рейсы в этих аэропортах вновь разрешены с 31 фарвардина 1405 года по иранскому календарю, что соответствует 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    В заявлении, распространенном агентством Tasnim, уточняется, что аэропорты в Керманшахе, Реште, Ширазе, Йезде, Захедане и еще пяти городах Ирана начнут работу в субботу.

    Ранее Катар разрешил постепенное возобновление рейсов иностранных авиакомпаний.

    20 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    ОАЭ пригрозили США отказом от доллара при нефтяных расчетах

    WSJ сообщила о готовности ОАЭ перейти на юани при дефиците долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Власти ОАЭ допустили использование альтернативных валют для проведения нефтяных сделок в случае нехватки американских средств, они предупредили об этом США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

    Подобный сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

    Пока официального запроса на создание своп-линии от Эмиратов не поступало. Этот механизм позволил бы местному центробанку получить дешевый доступ к американской валюте для поддержки дирхама или пополнения резервов при кризисе ликвидности.

    В беседах с американскими коллегами представители ближневосточной страны называют такую идею предварительной мерой, направленной на предотвращение рисков.

    Национальная валюта Эмиратов привязана к доллару, а резервы государства достигают 270 млрд долларов. Однако геополитическая напряженность спровоцировала отток капитала, создав дополнительное давление на экономику. Аналитики S&P Global считают финансовую гибкость страны надежным буфером, но предупреждают, что длительные перебои в экспорте энергоносителей несут серьезные риски.

    Кроме того, Абу-Даби начал обсуждать с Вашингтоном получение поддержки на случай глубокого кризиса из-за обострения конфликта с Ираном. Эмиратские дипломаты подчеркнули, что пока государству удается избегать худших экономических последствий, но в будущем может потребоваться финансовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, страны Шанхайской организации сотрудничества готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента.

    Саудовская Аравия отказалась от продления пятидесятилетнего нефтедолларового пакта с США. Индия оплачивает большую часть российской нефти дирхамами ОАЭ.

    20 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп отказался снимать блокаду с Ирана без заключения сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада в отношении Ирана не будет снята до заключения сделки.

    «Я не открою это (блокаду Ирана), пока не будет заключена сделка», – приводит агентство Bloomberg слова трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады. Газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать морскую блокаду Ирана – и почему, скорее всего, долго она не продлится.

    20 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Ормузский пролив в понедельник пересекли три танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли только три танкера, пишет Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные платформы Kpler.

    «За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через Ормузский пролив)», – сказано в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Среди судов, прошедших через пролив, были танкер Nero для перевозки нефтепродуктов, судно, специализирующееся на перевозке химических продуктов, а также танкер для транспортировки сжиженного углеводородного газа. Подробности о принадлежности, владельцах и маршрутах этих судов не сообщаются.

    Агентство подчеркивает, что движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановлено.

    Ранее сообщалось, что танкер под флагом Сенегала прошел Ормузский пролив. Накануне французское судно попало под обстрел в Ормузском проливе. В Кремле назвали ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.

    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    20 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается продлять договоренность о перемирии с Тегераном, срок действия которых истекает в ближайшую среду.

    Трамп назвал крайне маловероятным продление режима прекращения огня с Ираном, передает ТАСС. Срок действия текущих договоренностей истекает в среду вечером.

    «Меня не заставят спешить и заключать плохую сделку. У нас есть сколько угодно времени», – подчеркнул политик в интервью агентству Bloomberg. Он уточнил, что соглашение полностью завершает свое действие в среду вечером по вашингтонскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Позже СМИ сообщили, что ближневосточные посредники приблизились к договоренности о продлении перемирия.

    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    МИД: Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    20 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    США попросили Иран разработать новый мирный план

    Посол Ирана Джалали: США попросили Иран разработать новый мирный план

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    После отклонения американской инициативы Тегеран по просьбе Вашингтона подготовил собственный проект договора, который может стать прочной основой для дальнейших двусторонних переговоров, сказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

    «Американцы направили план переговоров из 15 пунктов, когда мы продолжали отбивать их атаку, и мы отвергли его сразу. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план», – сказал Джалали в интервью «Ведомостям».

    По словам дипломата, США согласились с иранской инициативой из 10 пунктов. Этот проект рассматривается как фундамент для диалога, при этом важную роль в процессе сыграл Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти назвали условия отправки переговорной делегации в Исламабад. Белый дом изначально отверг первый мирный план Тегерана из 10 пунктов.

    21 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    WSJ: Крупные энергокомпании расширяют инвестиции за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие мировые энергетические корпорации активно расширяют географию добычи нефти, инвестируя десятки миллиардов долларов в проекты вне ближневосточного региона, пишет Wall Street Journal.

    Компании ищут альтернативные регионы для инвестиций. Причиной изменения стратегии стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе и риски повреждения инфраструктуры из-за конфликта США и Израиля с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Так, американская Exxon Mobil планирует вложить до 24 млрд долларов в глубоководные проекты у берегов Нигерии. Chevron наращивает присутствие в Венесуэле и уже выделила семь млрд долларов на морские месторождения. Британская BP вошла в проекты шельфа Намибии, а TotalEnergies договорилась о разведке с Турцией.

    Помимо Африки и Южной Америки, корпорации присматриваются к Средиземноморью. На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к старту добычи у побережья Греции.

    Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что эти проекты принесут нефтяным гигантам суммарно 120 млрд долларов прибыли в ближайшие годы. Высокие цены на нефть обеспечивают компании средствами для разведки в ранее недоступных регионах, компенсируя прошлые потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки Ормузского пролива. Американское руководство обратилось к крупнейшим энергетическим корпорациям с просьбой нарастить объемы производства сырья. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

